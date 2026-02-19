Un conductor de camión de Cantabria que sextuplicaba la tasa de alcohol circula en zigzag por la A-8 y choca

Archivo - Control de alcoholemia. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO/SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha interceptado al conductor de un camión, residente en el municipio cántabro de Val de San Vicente, que sextuplicaba la tasa de alcohol, circulaba en zigzag por la A-8 y chocó contra la barrera de seguridad.

Los hechos sucedieron el 26 de enero en el kilómetro 445 de la autovía A-8, próximo a Ballota, en el concejo de Cudillero. Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Luarca interceptó un vehículo articulado cuyo conductor circulaba en zigzag y que llegó a chocar contra una barrera de seguridad, lo que provocó daños materiales en la infraestructura y en el camión.

El conductor, de 46 años, dio positivo en las pruebas de alcoholemia con tasas de 0,91 y 0,95 mg/l de alcohol en aire espirado, más de seis veces la tasa máxima permitida para conductores profesionales, que es de 0,15 mg/l.

Por estos hechos, está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.