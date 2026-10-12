Un conductor de patinete agrede en Santander a un policía que trataba de identificarlo

Archivo - Imagen de una persona circulando en patinete. Foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este fin de semana a un conductor de un patinete que reaccionó "de forma violenta" contra los agentes que intentaban identificarle y dio una patada en el abdomen a uno de ellos.

El suceso ocurrió el sábado, día 10, sobre las 22.30 horas en la calle Alta, donde los agentes vieron al conductor de este patinete, un hombre de 27 años, circulando por una zona prohibida y sin casco.

Además, notaron que presentaba un fuerte olor a alcohol y la mochila que portaba olía a marihuana.

Según el relato de la Policía Local, el hombre se negó reiteradamente a ser identificado y a someterse a las pruebas de alcohol y drogas y se revolvió contra los agentes, lanzándoles manotazos y patadas, una de las cuales llegó a alcanzar a uno de ellos, por lo que tuvo que ser reducido y detenido, a lo que opuso "una resistencia activa".

Por estos hechos, los agentes instruyeron diligencias judiciales contra este individuo por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad.