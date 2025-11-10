Un conductor con el permiso suspendido se hace pasar por el copiloto tras chocar contra dos vehículos en Santander

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha investigado a un conductor con el permiso suspendido que se hizo pasar por el copiloto tras chocar contra dos vehículos.

Según ha informado este lunes el citado Cuerpo, los hechos sucedieron el pasado miércoles sobre las 17.50 horas en la avenida de Parayas, cuando los agentes identificaron a un hombre de 40 años que dijo que iba de copiloto en un turismo que se vio implicado en una colisión por alcance con otros dos vehículos en la citada calle, que había producido daños materiales, y que el conductor se había ausentado del lugar para avisar a la grúa del seguro.

Posteriormente, tras realizar las correspondientes averiguaciones, se comprobó que era el conductor del turismo en el que viajaba y que le constaba ya cumplida una suspensión temporal, superior a dos años, del permiso de conducir, dictada por el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Santander, y no lo había recuperado.

Se instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir con una suspensión temporal del permiso.

CIRCULA EN BICI POR DOS CARRILES HACIENDO ESES

Por otra parte, sobre las 5.55 horas del pasado sábado, en la calle San Emeterio, los policías identificaron y denunciaron a un joven de 23 años por obstaculizar deliberadamente el tránsito de vehículos por las vías públicas.

El sujeto circulaba en bicicleta haciendo eses entre los dos carriles de la vía, dificultando el paso de los vehículos y causando riesgo de accidentes.