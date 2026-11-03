La Consejería de Inclusión Social prioriza la atención a la dependencia en el presupuesto de 2027 con 232 millones

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, presenta, los presupuestos de su departamento - LARA REVILLA

Gómez del Río ha señalado que el documento pretende también "atajar" la soledad no deseada SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha presentado este martes el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027, cuyo programa de autonomía y atención a la dependencia supera por primera vez los 232 millones de euros, con un incremento de 28,5 millones. La Consejería ha priorizado este ámbito el próximo año, convirtiéndolo en la partida más importante de todas las que gestiona el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).

Este organismo va a contar con una asignación global de 341 millones, el 81% de todo el presupuesto, que asciende a 367 millones, un 10,62% más que el ejercicio anterior --331 millones sin contar con los fondos europeos MRR--.

En el programa de autonomía y atención a la dependencia se incluyen las estancias concertadas, que alcanzan los 137 millones de euros, tras aumentar 14 millones, y una "subida muy significativa" del 43% en las prestaciones económicas de dependencia, ha explicado Gómez del Río.

La consejera ha añadido que se "mejorará" la protección económica de las personas dependientes y sus familias, se reducirá en un 20% los copagos de ayuda a domicilio, los centros de día y la atención residencial, y se incrementará en un 20% las prestaciones para cuidados en el entorno familiar, "beneficiando a cerca de 9.750 personas".

En resumen, "más financiación para las personas dependientes, más financiación para que paguen menos por sus servicios y reciban más apoyo para los cuidados en el hogar", ha remarcado.

Otro ámbito que se potencia en el proyecto de presupuestos es el de infancia y adolescencia, con una subida de 1.284.000 euros, por lo que supera los 20 millones.

Se ha contemplado una inversión extraordinaria de 800.000 euros para mejorar las infraestructuras de los centros de atención a la infancia además de incrementar las ayudas a familias en riesgo un 20%, hasta un total de 600.000 euros. El programa de acogimiento familiar cuenta con una aportación adicional de 400.000 euros.

Respecto a las estancias contratadas en centros de menores, alcanzan los 12,1 millones de euros, ha especificado la consejera.

SOLEDAD NO DESEADA

Gómez del Río ha confirmado que otra de las prioridades que se han plasmado en el proyecto de presupuestos es reforzar la atención a las personas mayores y atajar la soledad no deseada.

Así, ha considerado "necesario continuar luchando contra el aislamiento social y la falta de apoyos que sufren las personas que habitan en municipios en riesgo de despoblamiento".

Por ello, se reforzará con más de un millón de euros al Programa Viernes, el apoyo a centros sociales, a entidades colaboradoras y a iniciativas de investigación y prevención.

Respecto a las personas sin techo, traseúntes o sin recursos, continuará la colaboración con el Ayuntamiento de Santander en "sostener" el Centro de Acogida Princesa Leticia, con un "aumento significativo". Se destinarán 600.000 euros.

COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS

En cuanto a las demandas de los municipios, que reclaman más apoyo del Gobierno para reforzar los servicios sociales, Gómez del Río ha confirmado el incremento de las partidas presupuestarias de reforzamiento del personal con un millón y medio de euros.

Al mismo tiempo se les financia la teleasistencia y los dispositivos y se refuerza el precio hora de la ayuda de homicidio.

REFORZAR POLÍTICAS SOCIALES Gómez del Río ha valorado los presupuestos de la Consejería como "una apuesta clara del Gobierno por reforzar las políticas sociales, ampliar la atención a las personas más vulnerables y seguir avanzando en la construcción de una red de protección social más sólida, cercana y adaptada a las necesidades actuales de Cantabria".

Y ha subrayado que se "continúa creciendo de forma sostenida y contundente, con el objetivo claro de reforzar las políticas que ponen a las personas en el centro de la acción del Gobierno".