El consejero de Sanidad asegura que Cantabria está "preparada" para abrir la movilidad

Señala que "no tiene trascendencia" hacerlo "un poco antes o un poco después", ya que de todas formas está previsto en España para el día 21

SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha asegurado que la región está "preparada" para reabrir la movilidad con el País Vasco a partir de este viernes, 19 de junio, como está previsto.

Tal y como ha dicho Rodríguez, la decisión corresponde al presidente, Miguel Ángel Revilla, que es quien tiene que decretar la nueva normalidad y que tiene previsto reunirse esta tarde, a las 19.00 horas, con el lehendakari Iñigo Urkullu para acordar si abren la frontera entre Cantabria y Euskadi.

"Cuando el presidente lo haga, nosotros estaremos preparados", ha respondido el consejero a preguntas de la prensa acerca de su opinión sobre la reapertura de la movilidad entre ambas comunidades a pesar de los rebrotes surgidos los últimos días en el País Vasco.

Según ha dicho, el sistema sanitario está "preparado" para abrir las comunicaciones con otras comunidades autónomas, ya que los datos de evolución del virus son "espectaculares" en Cantabria , que no ha contabilizado nuevos contagios en el último día, no ha registrado nuevos fallecidos y no tiene ingresados en UCI, además de que solo hay seis personas hospitalizadas.

Además, ha aclarado que, aunque no se decretara la nueva normalidad en Cantabria esta semana y no se abriera ya la frontera con el País Vasco el viernes como está previsto, se iba a hacer en todo caso el domingo 21 de junio, fecha fijada por el Gobierno de España para salir del estado de alarma y para abrir las comunicaciones a nivel nacional e internacional.

Por ello, Rodríguez ha opinado que el hecho de "que sea un poco antes o un poco después no tiene trascendencia", ya que "lo importante es hacer la vigilancia" y realizar test ante cualquier caso sospechoso de coronavirus.

"Nosotros estamos preparados para, ante cualquier caso sospechoso, hacer una PCR y, en el caso de que sea positiva, hacer todo el estudio de contactos y aislamiento. No cambia nada de la dinámica que teníamos preparada", ha insistido.

PLANTILLA

Por otro lado, preguntado por la organización de la plantilla de cara al verano y a las sustituciones que serán necesarias para dar vacaciones a los trabajadores, ha explicado que en este periodo, "por suerte", todavía estará en vigor la orden del Ministerio que permite hacer contrataciones extraordinarias, que se va utilizar hasta el 30 de septiembre.

Por lo demás, será "lo de todos los años", que consiste en programar las vacaciones la plantilla y sustituirla en los casos en los que sea necesario, teniendo en cuenta que "fundamentalmente" se hace con el personal sanitario y no sanitario no facultativo, porque en la categoría de facultativo no es posible la sustitución, según ha explicado.