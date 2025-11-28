El consejero de Turismo promociona los caminos de peregrinación recorriendo un tramo del Medieval Lebaniego

El consejero de Turismo, Luis Matínez Abad, promociona los caminos de peregrinación recorriendo un tramo del Medieval Lebaniego - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, acompañado por unas quince personas, ha recorrido a pie el primer tramo del Camino Camino Medieval Lebaniego, que une Santander con Revilla de Camargo, para promocionar los caminos de peregrinación como recurso turístico "singular".

Martínez Abad, acompañado por unas quince personas, entre ellas representantes de la Plataforma del Camino Medieval Lebaniego, PLACAM, ha recorrido a pie el primer tramo de dicha ruta de peregrinación "cumpliendo con un compromiso adquirido con dicha asociación cuando se presentó la edición de su guía", ha recordado.

El consejero ha reiterado el compromiso del Gobierno con la promoción de los caminos de peregrinación como un recurso turístico "singular", y esta "fantástica experiencia se enmarca en esa iniciativa, la de dar visibilidad a las rutas de peregrinación que recorren nuestra tierra", ha explicado a su llegada a Revilla de Camargo.

En este sentido, Martínez Abad ha anunciado que en un futuro se harán otras etapas de otras rutas, como ésta que han realizado. "Buscamos poner en valor esta red de caminos que tenemos en Cantabria, que son un valioso patrimonio, y atraer tanto a ese turismo religioso como al que le mueven otras razones, pero que se caracteriza por ser un visitante muy respetuoso con el ambiente, con el entorno, patrimonio y con las personas con las que coincide en su recorrido", ha explicado.

Por último, ha avanzado que su departamento seguirá trabajando para mejorar las infraestructuras de los caminos, su señalización, y promoción, a fin de que consigan ser un "referente turístico" que ayude a la desestacionalización, descentralización y sostenibilidad del turismo, "que son nuestros principales objetivos".

El Camino Medieval Lebaniego es una ruta de peregrinación que ofrece un amplio abanico de oportunidades a los amantes del senderismo y la peregrinación. De hecho, permite a los peregrinos del Camino de Santiago unir el Camino del Norte con el Camino Francés a través de un recorrido que atraviesa el corazón de Cantabria hasta llegar a Santo Toribio de Liébana.

Han realizado este recorrido junto al consejero la directora general de Deporte, Susana Ruiz; la de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, María Fernández-Rosillo; la de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Bahamonde; el director del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Michel Valdés, y el presidente de PLACAM, Antonio Nicolau, entre otros.