Consejeros de Vivienda del PP piden medidas "reales y en positivo" y critican el plan estatal: "Llega mal y tarde"

Mesa redonda sobre 'Política pública autonómica y local en materia de vivienda' en la UIMP - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Vivienda del PP de Cantabria, Aragón, Comunidad de Madrid y Región de Murcia han pedido medidas "reales y en positivo" para dar soluciones al problema de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, y han criticado la ley nacional que han tildado de "intervencionista y populista", además de que el plan estatal llega "mal y tarde".

Así lo han manifestado este martes durante la celebración de una mesa redonda dentro del encuentro 'Construyendo el futuro de la vivienda en España', que desde el lunes y hasta el miércoles se desarrolla en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el Palacio de La Magdalena de Santander.

Durante sus intervenciones, el consejero de Cantabria, Roberto Media; el de Aragón, Octavio López; el de la Comunidad de Madrid, Jorge García; y el de Murcia, Jorge Rodrigo, han abogado por implementar soluciones "reales" y "en positivo" para paliar la "grave" situación que vive el país en materia de vivienda, para lo que también es necesario "más recursos", y han defendido la propiedad privada.

Todos han desgranado las políticas que están poniendo en marcha en sus comunidades, donde, han lamentado, el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) "prometió" vivienda pública que no ha llegado a construir.

Al respecto, Media ha destacado que en Cantabria se han bajado todos los impuestos que dependen del Ejecutivo regional para facilitar la compra y el alquiler, y ha puesto en valor la próxima puesta en marcha del II Plan de Vivienda autonómico para aumentar el parque público de la comunidad.

Además de rechazar las zonas tensionadas, ha dicho que en la región hay más de 50.000 viviendas cerradas porque sus propietarios tienen "miedo" a ponerlas en alquiler, a lo que ha añadido la okupación. "O aplicamos medidas en positivo con soluciones realistas o la situación seguirá estando mal", ha dicho, para reclamar "un cambio" en la política estatal.

Por su parte, Octavio López ha criticado que se siga hablando de "problema", para poner el foco en las soluciones. Así, ha detallado que el Gobierno aragonés ha creado planes específicos para cada zona atendiendo a sus necesidades.

Mientras ha lamentado que las administraciones públicas solo destinen el 3 por ciento a la vivienda, defendido que la pública es "de calidad" tanto como la libre, también ha rechazado las zonas tensionadas y ha sostenido que se puede hacer una política "distinta" para dar respuesta "a los graves problemas que nos han generado las políticas socialdemócratas mal entendidas de gobiernos anteriores".

Y desde Madrid, Jorge García, ha dicho que su Ejecutivo tiene "muy claro" que hay una falta de oferta porque "no se ha construido todo lo que se tenía que construir", y ha pedido medidas "reales" porque "lanzando bombas de humo, no se va a solucionar" el problema.

"Construir, construir y construir", ha enfatizado para confrontar que "el resto: el populismo, las promesas... No nos lleva a nada". Ha hecho mención a los dos planes de choque aprobados por la Comunidad con el fin de "flexibilizar el Urbanismo" e intentar general suelo, además de introducir medidas fiscales, sobre todo dirigidas para los jóvenes. Con ello, ha dicho, Madrid contará en 2027 con 70.000 viviendas con algún tipo de protección pública.

Por su parte, el murciano Jorge Rodrigo ha puesto el foco en que el problema de la vivienda tiene "muchas aristas" y se trata de un tema "muy complejo y politizado" desde hace ocho años fruto de la política estatal.

Ha valorado las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Murcia, como el programa 'Aval Joven' --que ha sido "copiado" por el resto de administraciones, sin mucho éxito en el caso del Gobierno central, ha puntualizado--, y su apuesta por un modelo que agiliza los trámites administrativos, incluye incentivos fiscales y mejora de la calidad residencial de los ciudadanos. También ha incidido en que se impulsará en la región una nueva legislación en materia de Urbanismo para facilitar estas medidas.

Por último, también ha participado en el encuentro el concejal de Fomento de Santander, Agustín Navarro, que ha resaltado que la Sociedad Vivienda y Suelo de la capital cántabra ha construido 1.204 viviendas de protección oficial desde hace 17 años y que en este momento se están levantando más de 200, así como el "esfuerzo" inversor que realiza el Ayuntamiento para ello.

Todos los titulares de Vivienda han señalado como "fundamental" la colaboración público-privada. Para ello, regiones como Cantabria o Madrid, han revisado y subido el precio del módulo de la vivienda pública con el fin de estimular la iniciativa privada.

PLAN ESTATAL Y LEY DE VIVIENDA

En su participación en la mesa redonda, que se ha desarrollado bajo el título 'Política pública autonómica y local en materia de vivienda", los cuatro consejeros han coincidido en sus críticas hacia el plan estatal y la ley nacional.

Al hilo, Media ha lamentado la falta de comunicación del Ejecutivo central con las comunidades autónomas, ya que, ha dicho, en la elaboración del plan no se ha consultado a las mismas. En este punto, ha ironizado con que "la única preocupación" de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, sea que "se la invite a las inauguraciones".

"En Cantabria no ha construido ni una sola vivienda", ha aseverado el consejero cántabro en referencia al actual Gobierno central, al que también ha reprochado que no facilite al autonómico inmuebles de la SAREB para poner a disposición de los ciudadanos.

Por su parte, el titular de Vivienda aragonés ha sostenido que el plan "llega tarde" y que se "ha impuesto", aunque ha asegurado que el Ejecutivo regional lo adaptará a la realidad de la comunidad cuando se firme el convenio.

En cuanto a la ley, la ha calificado de "intervencionista", que se ha hecho "sin consenso", que es "difícil de aplicar" y que se centra en "fiscalizar" en vez de "ayudar". Por ello, ha vaticinado que la norma tendrá que ser derogada o modificada de "manera muy importante". También ha detallado que en el primer trimestre de 2027 se aprobará la nueva ley autonómica.

Y en la misma línea ha hablado Jorge García, que ha defendido que a nivel autonómico se está actuando "bien" a pesar del enfrentamiento con el Gobierno central, ha matizado. Ha hecho hincapié en la necesidad de crear otra norma que "no sea intervencionista ni populista", que "no enfrente a propietarios e inquilinos", y que apueste por soluciones "reales".

"Nos lo han metido por la puerta de atrás", ha dicho sobre el plan estatal, lamentando, como López, que va "tarde y mal". Además, ha destacado que no tiene retorno fiscal para el propio Ejecutivo español. "Nos están engañando", ha aseverado, para acabar pidiendo un consenso.

Por último, el consejero de la Región de Murcia también ha criticado que "se ha perdido un año" respecto al plan, y ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "impoga sus ideologías" a las comunidades autónomas, ya que dicho plan tiene "ingerencias excesivas" en sus competencia.

"Yo invito y tú pagas", ha resumido respecto a la financiación del mismo --60 por ciento por parte del Estado y el 40% por las autonomías--, al que se ha opuesto "firmamente", y ha aseverado que la ley estatal, entre otras, reduce la oferta de vivienda y "ataca a la libertad del propietario".