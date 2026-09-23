El Consejo Escolar desarrolla una herramienta interactiva para que las familias sepan la oferta educativa de los centros

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SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar de Cantabria (CEC) ha desarrollado una nueva herramienta interactiva para que las familias accedan a información relevante sobre los servicios complementarios y la oferta educativa de los distintos centros educativos de la región.

Esta aplicación ya se puede consultar desde este miércoles y tiene el objetivo de ayudarles en el proceso de escolarización de sus hijos al darles a conocer, entre otros, la disponibilidad del servicio de recepción anticipada, comedor, actividades extraescolares, transporte escolar y demás recursos complementarios.

Para facilitar la búsqueda de la información se ofrecen varias posibilidades, aunque la más accesible cuenta con el Mapa escolar de Cantabria organizado en 14 áreas educativas como figura en el'Estudio de base para la planificación de los servicios educativos no universitarios de la región'.