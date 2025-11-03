El Consejo Escolar lanza la campaña 'Tu voz cuenta' ante la "escasa" participación de familias y alumnos

Rueda de prensa de los presidentes del Consejo Escolar, FAMPA y COMCAPA de Cantabria para presentar la campaña 'Tu voz cuenta' - EUROPA PRESS

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar de Cantabria ha lanzado la campaña '¡Tu voz cuenta!, Tu participación importa', coincidiendo con las elecciones para elegir parcial o totalmente a los miembros de los consejos escolares, que se celebrarán en noviembre en los centros educativos de enseñanzas no universitarias, con el objetivo de fomentar la participación de las familias y alumnos en este órgano, que es "escasa".

La presidenta del Consejo Escolar de Cantabria, María Ángeles Navarro; el presidente de FAMPA Cantabria, José Manuel Torre; y la presidenta de COMCAPA Cantabria, Mónica Haro, han presentado la campaña este lunes en rueda de prensa.

El Consejo Escolar de Cantabria, que desde el curso pasado está estudiando la participación de los sectores educativos en los consejos escolares de Cantabria, ha constatado a través de unas encuestas, realizadas entre febrero y marzo de 2025, una "escasa" participación tanto del alumnado como de las familias en este órgano, que es "fundamental" para el progreso de los centros educativos.

Debido a este hecho, la preocupación del Consejo Escolar de Cantabria es "máxima", ya que el único foro legitimado dentro de las comunidades educativas para tener en cuenta las opiniones de todos los miembros de la comunidad educativa está "mermado" en la actualidad por esa "baja" participación e implicación.

Entre los "desafíos" detectados, Navarro se ha referido a la "falta" de información sobre los asuntos tratados en Consejo Escolar, la "escasa" frecuencia de reuniones, la "dificultad" de sus horarios, las dinámicas "poco participativas" y la percepción de la "poca utilidad" de este órgano. A su juicio, el Servicio de Inspección "debiera estar alerta y amonestar".

Por su parte, el presidente de FAMPA ha instado a que se cumpla la normativa de los consejos escolares. En este punto, ha denunciado que "no se informa", "no existe participación real" por ejemplo para elegir a los representantes de las AMPA, así como los horarios de las reuniones, que en algún caso se han convocado "en un recreo".

Y la presidenta de COMCAPA ha trasladado su "preocupación" por la "escasa" participación de las familias y alumnos en los consejos escolares, especialmente en aquellos centros en los que no hay "sensibilización" por parte del equipo directivo y en las etapas superiores, y ha puesto en valor que se trata de un canal "muy válido" para trasladar "inquietudes".

Así, este 2025, en el que se cumplen los 40 años de la promulgación de la LODE y el 26 aniversario de la creación del Consejo Escolar de Cantabria, este organismo quiere impulsar "que toda la comunidad educativa tome conciencia del problema de participación detectado y ser un motor de transmisión para fomentar los valores de cooperación, participación, coordinación y diálogo".

Para ello, durante el curso 2025-2026 va a llevar a cabo diversas iniciativas, entre ellas la campaña '¡Tu voz cuenta!, que será remitida a todos los centros educativos, especialmente a aquellos que renueven totalmente los consejos escolares (25, tres de ellos institutos).

La campaña va acompañada de un documento interactivo para explicar dudas e informar del proceso y los centros educativos que renueven en su totalidad los consejos escolares recibirán un cartel divulgativo para que lo coloquen en un lugar visible.

Además de la campaña, se llevarán a cabo otras acciones de forma paralela. Entre ellas, el Consejo pretende acudir a la reunión que mantiene el consejero de Educación, Sergio Silva, con los directores de los centros para instarles a "aumentar dicha participación".

Finalmente, los presidentes del Consejo Escolar, COMCAPA y FAMPA han animado tanto a las familias como al alumnado a que participen y así puedan "tener voz y voto" dentro de los centros educativos, dado que defienden que la participación democrática es "el vehículo para progresar y para formar adultos del futuro que sean capaces de tomar decisiones y alcanzar un perfil de salida acorde con los tiempos en los que vivimos".

Las elecciones en los consejos escolares se desarrollarán durante este mes de noviembre. El día 10 se cerrará el plazo para presentar candidaturas, el 13 se presentarán las listas definitivas, entre el 19 y el 25 se constituirán las mesas electorales y el 26 se proclamarán a los miembros elegidos.

26 ANIVERSARIO DEL CONSEJO ESCOLAR

Por otra parte, dentro de las actividades para conmemorar el 26 aniversario del Consejo Escolar, éste ha organizado diversas conferencias los días 2, 3 y 4 de diciembre.

Asimismo, el 4 de diciembre en el Palacio de Festivales se desarrollará un concierto benéfico de villancicos, a favor de los centros educativos que todavía siguen afectados o sin reconstruir por la DANA de Valencia, a cargo de Jueves de Boleros con el Coro Infantil Juvenil de la Sociedad Coral de Torrelavega.