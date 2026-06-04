El Consejo de Gobierno de la UC aprueba la OPE de 2026, con 100 plazas de PDI y 43 de PTGAS

Consejo de Gobierno de la UC - UC

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria (UC), presidido por la rectora, Conchi López, ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OPE) para 2026, que asciende a 100 plazas para el Personal Docente e Investigador (PDI) y 43 para el colectivo del Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (PTGAS).

De las 100 plazas para el PDI, 82 son de nuevo ingreso y 18 de promoción interna para catedráticos de Universidad. De las 82 plazas nuevas, 41 son para funcionarios (37 para profesores titulares y cuatro para catedráticos) y otras 41 para profesores permanentes laborales, ha informado este jueves la institución académica.

En cuanto al PTGAS, 30 se destinan a nuevo ingreso y 13 a promoción interna.

La propuesta, informada favorablemente por la Mesa General de Negociación, permitirá reforzar los servicios universitarios y avanzar en la renovación de las plantillas, dando respuesta a las necesidades derivadas de las bajas producidas durante el último ejercicio.

Las plazas de nuevo ingreso del PTGAS incluyen puestos de personal funcionario de los subgrupos A2 (dos plazas), C1 (10) y C2 (siete), así como personal laboral de los grupos A (seis plazas) y B (cinco).

Por su parte, la promoción interna contempla 13 plazas para personal funcionario, favoreciendo el desarrollo profesional y la progresión en la carrera administrativa de la plantilla de la Universidad.

La oferta incorpora además medidas específicas de inclusión, con la reserva de plazas para personas con discapacidad general y discapacidad intelectual, en línea con el compromiso de la UC con la igualdad de oportunidades y la integración laboral.

Los representantes del Consejo de Gobierno han aprobado también la modificación del artículo 66 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2026 para incorporar el complemento de antigüedad (trienios) al personal contratado para la realización de actividades científico-técnicas y de innovación.

La modificación permitirá que el personal contratado para actividades científico-técnicas y de innovación pueda percibir un complemento de antigüedad por cada periodo de tres años de servicios prestados. Para ello, el concepto retributivo de trienio queda incorporado expresamente a las Bases de Ejecución del Presupuesto, consolidando un marco estable para su reconocimiento y abono.

Con esta decisión, la Universidad considera que esta medida contribuye a evitar diferencias entre colectivos que desarrollan funciones comparables dentro de la institución, aporta coherencia al sistema retributivo y favorece la prevención de conflictos y reclamaciones en esta materia.

La modificación aprobada se integra además en una estrategia institucional más amplia orientada a mejorar las condiciones laborales del personal contratado con cargo a fondos de investigación. En este marco, la UC ha impulsado medidas destinadas a facilitar el reconocimiento de los servicios prestados y su consideración a efectos de antigüedad, avanzando hacia un modelo más coherente, equitativo y alineado con la relevancia que la actividad investigadora y la innovación tienen para la institución.

Asimismo, la iniciativa se enmarca en la estrategia de fortalecimiento de la actividad investigadora y de innovación de la UC, al mejorar las condiciones laborales de los profesionales que participan en proyectos científicos y técnicos y contribuir a la atracción, retención y estabilidad del talento.

Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, la modificación será elevada al Consejo Social para su aprobación definitiva.