El Consejo de Ministros aprueba la licitación de la integración del ferrocarril en Torrelavega

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SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes a licitar, a través de Adif, las obras de integración de la línea de ancho métrico Santander-Oviedo a su paso por Torrelavega, con un valor estimado del contrato de 128,6 millones de euros (IVA no incluido).

Este proyecto se enmarca en el nuevo convenio firmado en Santander el 18 de junio entre Adif, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega para la ejecución y financiación de las actuaciones, según el cual Adif asumirá el 50% del presupuesto, el Gobierno regional el 30%, y el 20% restante correrá a cargo del Ayuntamiento.

Según ha informado en nota de prensa el Ministerio, las obras incluyen los trabajos de plataforma, vía y energía en un trayecto de unos 2,1 kilómetros que arranca en el viaducto sobre el río Besaya, quedando totalmente cubierto el tramo entre los pasos a nivel ubicados en el paseo del Niño y la calle Pablo Garnica, que se suprimirán.

Este tramo, con una longitud de 615 metros, se integrará en el entorno urbano mediante el sistema constructivo de falso túnel o cut and cover, que combina la ejecución de pantallas laterales desde la superficie con la posterior excavación y cubrición de la línea ferroviaria mediante losas de hormigón.

En el interior del túnel, las vías se montarán sobre placas de hormigón y material elastomérico, especialmente indicado para la absorción de vibraciones.

Además, en el tramo subterráneo se construirá una nueva estación que reemplazará a la actual estación de Torrelavega Centro. La arquitectura de la nueva estación y la urbanización de las zonas colindantes serán objeto de otros contratos.

El contrato contempla, además, las instalaciones de protección civil y seguridad del túnel, así como una serie de actuaciones complementarias, como la construcción de un aparcamiento subterráneo para la nueva estación (con capacidad para más de 100 plazas) y un sistema de drenaje conjunto para la infraestructura ferroviaria y el aparcamiento.

Por otro lado, se trasladarán al inicio del trayecto las instalaciones de mantenimiento de la infraestructura que se ubican en el entorno de la estación actual, dotándolas de dos vías de apartado, un edificio destinado a cochera de 335 metros cuadrados; otro edificio para almacén, taller y oficinas de 280 metros cuadrados; campas exteriores y vial de acceso.

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DURANTE LAS OBRAS

Las obras se llevarán a cabo sin interrumpir el servicio ferroviario en la línea C2 ya que un desvío canalizará el tráfico hacia Puente San Miguel, Cabezón de la Sal y Asturias, y se mantendrá operativo durante el tiempo que se prolonguen los trabajos.

Este desvío, que se encuentra en un avanzado estado de ejecución, discurre por el corredor del arco norte, en el entorno de las calles Lucio Marco y Antonio Bartolomé Suárez.

De forma complementaria, se realizará un andén provisional en el entorno de la Carmencita que permita el servicio de ida y vuelta entre Santander y Torrelavega sin transbordo o planes alternativos para los viajeros que tengan destino u origen en Torrelavega.

"GRANDÍSIMA NOTICIA"

Por su parte, el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha valorado esta decisión del Gobierno de España (PSOE-Sumar) como una "grandísima noticia" para la región.

Media ha remarcado en declaraciones a los periodistas "la cantidad de años" que se ha hablado del soterramiento de la vías del tren en la capital del Besaya. Y ha destacado "el trabajo callado" del Gobierno de Cantabria (PP) durante este tiempo, que ahora "ha dado sus frutos".

El titular de Fomento ha puesto de manifiesto que "el acuerdo con Adif y con el Ayuntamiento de Torrelavega ha sido total" y ha subrayado que "el soterramiento ya no tiene marcha atrás".

Finalmente, el consejero ha enlazado esta decisión del Consejo de Ministros con "las muy buenas noticias que ha tenido Cantabria en todo el ámbito de las infraestructuras en las últimas semanas".

En este sentido, ha aludido a la firma del convenio de la Estación Intermodal de La Pasiega la semana pasada entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la presidenta de Cantabria, María José Saenz de Buruaga, y la licitación, también la semana pasada, de la carretera Requejada a Suances, "otro hecho histórico" ha opinado.