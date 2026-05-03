Conservas La Reina del Cantábrico gana el premio a la Mejor Anchoa 2026 - INFLUYENTES

SANTOÑA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La firma Conservas La Reina del Cantábrico ha ganado este domingo el premio a la Mejor Anchoa 2026 en una cata a ciegas enmarcada dentro de la XXVI Feria de la Anchoa y de la Conserva de Cantabria, que se ha celebrado durante este fin de semana en Santoña.

Este máximo galardón certifica la excepcional textura, limpieza y sabor de su producto, consolidando a la marca como el gran referente de calidad de la presente edición, ha informado la organización.

Además, el recinto ferial ha acogido el Reconocimiento a las Mujeres Conserveras, un homenaje diseñado para poner rostro y nombre a las generaciones de trabajadoras y directivas que han sido y son "el auténtico motor" de la industria transformadora en la comarca.

En concreto, se ha reconocido de manera oficial la dedicación y el esfuerzo de seis trabajadoras del sector recientemente jubiladas: María Luisa Prada, María Belén del Río, Lidia Martín, Verónica González, Margarita García y María Carmen García (a título póstumo).

En esta línea, la organización ha dado un paso más para visibilizar el talento y el liderazgo femenino dentro del sector, al rendir un homenaje especial a mujeres empresarias, de forma que ha premiado "la trayectoria, la valentía y el espíritu emprendedor" de Esperanza San Román Sánchez y Ana María Guerrero Vázquez (Conservas Ana María).

La programación de este domingo se ha completado manteniendo la esencia lúdica y divulgativa de la feria, con demostraciones en directo del proceso de sobado de la anchoa, talleres infantiles, las exitosas experiencias inmersivas de realidad virtual en el stand de Turismo y la actuación musical del grupo Amigos de la Canción de Santoña.