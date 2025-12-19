El Constitucional admite la personación de Cantabria en el recurso del Defensor contra la salida del lobo del LESPRE

Archivo - Terra Natura Murcia recibe dos ejemplares de lobo ibérico exclusivos de la Península - PORTAVOZ - Archivo

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional ha admitido la personación del Gobierno de Cantabria en el recurso de inconstitucional promovido por el Defensor del Pueblo contra la salida del lobo del LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el pasado mes de abril al aprobarse la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

En julio, el departamento que dirige Ángel Gabilondo recurrió al TC la rebaja de la protección del lobo en España y que en la práctica permite volver a la caza del cánido (Cantabria había autorizado la extracción de un máximo de 41 ejemplares esta temporada).

Y en agosto, el Ejecutivo regional anunció que iba a solicitar la personación de la Comunidad Autónoma en el recurso interpuesto por el Defensor contra la desprotección del lobo como coadyuvante -una tercera persona, física o jurídica, que no es parte principal en el proceso interviene para apoyar a demandante o demandado en sus pretensiones-.

Ese mismo mes, el Consejo de Gobierno aprobó la autorización para que la región se persone, extremo que ha sido admitido ahora por el Constitucional, según ha informado este viernes el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga.

"GRAN NOTICIA"

En un comunicado, la presidenta cántabra ha expresado su "alegría y profunda satisfacción" por la decisión del Pleno del Constitucional, y ha señalado que es "una gran noticia" para la comunidad.

Además, ha destacado que, al quedar oficialmente comparecida en el procedimiento en calidad de coadyuvante del Gobierno de España, el Ejecutivo regional "va a dar continuidad al apoyo sin fisuras al sector ganadero que el Estado no defiende con la fuerza que debería", recordado que incluyó al lobo en el listado de protección y que "lo ha quitado a regañadientes".

Buruaga ha asegurado que el Gobierno cántabro continuará trabajando "desde el máximo respeto al orden constitucional y a las instituciones del Estado, para defender los intereses de Cantabria y garantizar un equilibrio adecuado entre la protección ambiental, la seguridad jurídica y el apoyo decidido a los sectores productivos".

En este sentido, ha subrayado el papel "determinante" de su Ejecutivo que "desde el primer momento" defendió que "el único camino para poner fin a la situación insostenible que atraviesan nuestros ganaderos" pasaba por dejar de considerar al lobo como especie de especial protección.

Asimismo, ha incidido en que Cantabria fue la primera comunidad autónoma en acudir al Comité de las Regiones de la Unión Europea para defender la retirada del lobo del LESPRE, "alertando de que el sector primario cántabro no resiste más y remarcando la necesidad de realizar controles poblacionales para lograr el equilibrio con la actividad ganadera".

La presidenta también llevó esta reivindicación "como problema de región y de Estado" a su reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Ha insistido en que fue el Partido Popular el que presentó la enmienda "clave" en el proceso de la Ley de Desperdicio Alimentario (Ley 1/2025), para sacar al lobo del LESPRE, y permitir su extracción al norte del Duero.

Por todo ello, la jefa del Ejecutivo cántabro ha reafirmado el apoyo "sin fisuras" del Ejecutivo cántabro al sector ganadero, al que considera "estratégico para el desarrollo económico, social y territorial de Cantabria", manteniendo una posición "firme" en defensa de los intereses de los profesionales del campo, pese a la "incesante presión a la que nos hemos visto sometidos", derivada de la aplicación del Plan de Gestión del Lobo, ha sostenido.

En relación con dicho plan, ha reiterado que continuará reivindicando medidas "justas, equilibradas y compatibles con la conservación del medio natural y la protección de la actividad ganadera" y seguirá aplicando su Plan de Gestión para "garantizar un marco de convivencia equilibrado con la especie", ha finalizado.