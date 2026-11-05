Se constituye el Foro Aequitas en Cantabria para impulsar los derechos de personas con discapacidad - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles se ha celebrado el acto de constitución del Foro Aequitas de Discapacidad en la comunidad autónoma, impulsado desde el Colegio Notarial y la Fundación Aequitas para impulsar los derechos de este colectivo.

El Gobierno cántabro, a través del director general de Justicia, Severiano Cuesta, ha participado este miércoles en el evento de creación del foro, que reúne a representantes del ámbito notarial, judicial, universitario y del tercer sector de la comunidad autónoma para impulsar medidas de apoyo personal e institucional que avancen en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En concreto, los Foros Aequitas son plataformas formadas en todas las comunidades con el objetivo de facilitar el cumplimiento y desarrollo práctico de la Ley 8/2021 (la reforma legislativa sobre el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica), ha informado este jueves el Ejecutivo.

El director general de Justicia ha valorado la creación de este foro como lugar de encuentro donde se debatan los problemas de las personas con discapacidad y se pongan de manifiesto soluciones técnicas con la participación de todos los agentes implicados.

Igualmente, Cuesta ha apuntado "el compromiso y la obligación" del Gobierno cántabro de contribuir a eliminar las barreras físicas, psíquicas y sensoriales para las personas vulnerables y, en el caso de la Administración judicial, ha recordado el primer Pacto para la Justicia impulsado por la Consejería del ramo, que dedica un apartado a la atención a los ciudadanos y a las situaciones de vulnerabilidad.

En este objetivo, destacan las actuaciones para garantizar la accesibilidad de las sedes judiciales con la eliminación de las barreras arquitectónicas, la revisión de las condiciones de accesibilidad de las webs relacionadas con la justicia o la figura del facilitador judicial, actualmente en estudio tras haber finalizado la fase de consulta pública sobre la futura norma de creación, como apoyo a las personas con discapacidad.

Al acto de constitución del Foro Aequitas asistieron, entre otros, el decano del Colegio Notarial de Cantabria, Francisco José Alejandro Román Ayllón; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Arsuaga; el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga; la presidenta del CERMI-Cantabria, Elisa Irureta, junto a representantes de la Fundación, Gonzalo López y Almudena Castro Quiroga.