La consulta de estomaterapia de Sierrallana reciben un premio nacional por su atención a las personas ostomizadas

La gerente del Hospital General Sierrallana, Yolanda Montenegro, junto a las responsables de la consulta de estomaterapia distingiuda por la SEDE - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consulta de estomaterapia de Sierrallana ha sido premiada con el Reconocimiento SEDE de Humanización de la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia por la atención de brinda a las personas ostomizadas.

Así lo ha anunciado este lunes el Gobierno de Cantabria en un comunicado, en el que ha detallado que el distintivo certifica, entre otros aspectos, que la consulta de estomaterapia cumple los estándares establecidos en el Manual de Buenas Prácticas de Humanización en Ostomía, un modelo asistencial centrado en las necesidades físicas, emocionales y sociales del paciente a lo largo de todo su proceso asistencial.

De hecho, para obtener el sello, la consulta ha acreditado que desempeña criterios relacionados con la atención personalizada antes y después de la cirugía, la educación sanitaria dirigida al paciente y su entorno y la continuidad asistencial y el seguimiento especializado.

Además, se exige que el centro promocione la autonomía y la calidad de vida de las personas ostomizadas, así como la implantación de buenas prácticas de humanización en la atención enfermera.

Tal y como apuntan desde el hospital, el sello SEPE pone en valor el compromiso de los profesionales con una atención basada en "la calidad, la cercanía y el acompañamiento continuo", garantizando una asistencia que trasciende los cuidados clínicos para atender también aspectos fundamentales como la adaptación a la ostomía, la autoestima, la imagen corporal, la educación sanitaria y el apoyo emocional.

Una práctica que sitúa al Hospital General Sierrallana entre los centros sanitarios españoles con un elevado nivel de excelencia en la atención a las personas portadoras de una ostomía.

Por eso, la dirección del hospital y el Servicio Cántabro de Salud (SCS) han felicitado a los profesionales de la consulta de estomaterapia por su "dedicación, profesionalidad y esfuerzo constante" para ofrecer unos cuidados excelentes y humanizados que contribuyen a mejorar la experiencia y la calidad de vida de los pacientes y sus familias.