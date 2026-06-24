A consulta pública el estudio para la recuperación del quebrantahuesos en Cantabria

Imagen de un ejemplar de quebrantahuesos - C.G. - Europa Press

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, convoca una consulta pública previa para la elaboración del estudio de viabilidad de introducción y el Plan de reintroducción del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en la comunidad autónoma, con el objetivo de avanzar en la recuperación de esta especie, actualmente catalogada como "extinta" en la región.

La resolución por la que se convoca este trámite ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y el plazo para participar en la consulta pública será de 15 días hábiles a contar desde este jueves, 25 de junio.

A través de este procedimiento, el Ejecutivo autonómico busca recabar opiniones de ciudadanía, organizaciones y colectivos interesados sobre la necesidad y oportunidad de la futura norma, los objetivos del plan de reintroducción y las posibles alternativas regulatorias.

Las aportaciones podrán presentarse por escrito ante la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, así como a través del Portal de Transparencia de Cantabria.

En un comunicado, el Gobeirno ha resaltado que con este trámite "refuerza su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la recuperación de especies emblemáticas, apostando por una gestión participativa y basada en el conocimiento científico".

La iniciativa, promovida por la Dirección General de Montes y Biodiversidad, se enmarca en lo establecido por la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, que exige la realización de un estudio previo para evaluar la posibilidad de reintroducción de aquellas especies desaparecidas del medio natural.

En caso de que dicho estudio resulte favorable, se procederá a la aprobación de un plan específico que permita su recuperación, ha explicado el Ejecutivo en una nota de prensa.

Ha indicado que el quebrantahuesos es una de las aves más singulares de la fauna ibérica, figura además en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 'En Peligro de Extinción' y cuenta con protección en el marco de la normativa estatal y europea.

"RESULTADOS POSITIVOS" EN PICOS DE EUROPA

La Consejería ha resaltado que los programas de reintroducción desarrollados en el Parque Nacional de los Picos de Europa han mostrado "resultados positivos".

Y es que, fruto de estos esfuerzos, en los últimos años se ha detectado una "presencia creciente" de la especie en Cantabria, donde ya se han identificado dos parejas reproductoras, lo que "refuerza las expectativas de éxito de un posible plan de reintroducción".