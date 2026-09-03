El consultorio de Cueto comenzará a rehabilitarse en las próximas semanas y abrirá sus puertas "en cuatro o cinco meses"

Archivo - El diputado autonómico y portavoz de Salud del PP, Miguel Ángel Vargas - PP - Archivo

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación del consultorio médico de Cueto comenzará en las próximas semanas y abrirá sus puertas en "unos cuatro o cinco meses".

Así lo ha informado, en declaraciones a los medios, el diputado autonómico y portavoz de Salud, Miguel Ángel Vargas, que ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado jueves una subvención directa de 100.000 euros a la Asociación de Vecinos de Cueto para reabrir, por segunda vez, este consultorio.

En este sentido, ha subrayado que es la segunda vez que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, reabre el centro médico, como hizo en 2014 cuando era consejera de Sanidad del Ejecutivo regional.

"La primera vez fue en 2014 tras una decisión política del PRC y el PSOE y, esta vez, derivado de la falta de mantenimiento durante años del mismo Gobierno socialista y regionalista. Se ha tenido que cerrar por imposibilidad material de continuar prestando la atención sanitaria", ha apostillado.

El diputado 'popular' ha explicado que estas obras no las podía realizar directamente el Ejecutivo regional porque no es el propietario del edificio, por lo que serán los vecinos los que las acometan a través de una concesión de ayuda.

Vargas ha matizado que, frente al "afán de protagonismo de otros partidos", al PP le interesa mejorar la vida de los vecinos y, "frente a la política de humo, la política de hechos y resultados".

Por otro lado, ha afirmado que lo que ha ocurrido con el consultorio de Cueto no es un caso aislado, y se ha remitido al Centro de Salud de Reinosa, que ya está en obras, y al del Barrio Covadonga de Torrelavega, cuyo proyecto se presentará "próximamente".