Consumo informa de una nueva medida para vigilar anomalías en la aplicación de las ayudas públicas al carburante

Archivo - Consumo recomienda consultar la información de la CNMC sobre precios de combustibles ante posibles anomalías.ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria informa a los usuarios y consumidores de la región de la entrada en vigor de una nueva medida estatal destinada a reforzar el control del mercado de carburantes y garantizar que las ayudas públicas se trasladan de forma efectiva al precio final que paga la ciudadanía.

En concreto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) identificará las estaciones de servicio que puedan haber incrementado sus márgenes sin justificar el aumento de precios por una subida real de costes con el fin de reforzar la transparencia y facilitar las reclamaciones de los consumidores.

Esta medida, incorporada a la reforma del Real Decreto-ley 7/2026 aprobado ante la crisis de Oriente Medio, prevé la creación de una lista pública de estaciones de servicio con posibles comportamientos anómalos, que será habilitada en la página web de la CNMC, y su finalidad es identificar aquellos casos en los que una gasolinera pudiera haber incrementado sus precios o márgenes sin que dicha subida esté justificada por un aumento real de sus costes.

TRANSPARENCIA Y RECLAMACIONES

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha detallado que la publicación de esta información pretende servir como herramienta de transparencia para la ciudadanía y como mecanismo disuasorio frente a posibles prácticas abusivas.

Además, permitirá a las personas consumidoras disponer de una base objetiva para presentar reclamaciones ante el titular o gestor de la estación de servicio cuando consideren que no se han aplicado correctamente las ayudas o descuentos previstos.

La CNMC será el organismo encargado de analizar la evolución de los precios y márgenes de las estaciones de servicio.

Para ello, realizará un seguimiento de los datos de las gasolineras y comprobará si los incrementos de precio responden realmente a una subida de costes o si, por el contrario, pueden constituir un comportamiento anómalo.

Según la propia CNMC, en informes previos ya se ha venido supervisando el impacto de las medidas fiscales sobre los carburantes, con el análisis individualizado de más de 10.500 estaciones de servicio con disponibilidad de precios para gasolina 95 y gasóleo A.

En ese seguimiento, la CNMC detectó únicamente un número reducido de instalaciones con desviaciones significativas respecto al comportamiento esperado, si bien anunció que continuaría con la monitorización del mercado.

MÁS INFORMACIÓN

Una de las principales novedades de la modificación normativa es que se amplía la obligación de información, ya que, hasta ahora, el deber de remitir determinados datos afectaba fundamentalmente a operadores con capacidad de refino en España.

Con la nueva regulación, todos los operadores al por mayor deberán desglosar sus costes reales y precios de venta, y el incumplimiento de esta obligación podrá ser considerado infracción grave.

Desde el pasado 1 de julio, el IVA aplicable a los carburantes vuelve al tipo general del 21 por ciento, tras la reducción temporal prevista en el Real Decreto-ley, que había rebajado el IVA al 10 por ciento hasta el 30 de junio.

Al mismo tiempo, las bonificaciones se concentran en el impuesto especial sobre hidrocarburos, con una retirada progresiva de los descuentos durante los meses de verano: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre, según la información difundida por el Ministerio de Consumo.

Los precios en tiempo real se pueden consultar en la siguiente página web: https://geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inic...

Los precios medios de la gasolina en Cantabria registrados en 2026 alcanzan el 1,087 euros por litro de promedio de Pai Diario Cubo y el 1,766 euros por litro de promedio de Pvp diario.

En el caso de la Gasolina 95 E5, el 1,193 euros por litro de promedio de Pai Diario Cubo y de 1,933 euros por litro de promedio de Pvp diario; en el caso de la gasolina 98 E5, el 1,288 euros por litro de promedio de Pai Diario Cubo y el 1,896 euros por litro de promedio de Pvp diario; en el caso del Gasóleo A habitual, el 1,336 euros por litro de promedio de Pai Diario Cubo; y de 1,954 euros por litro de promedio de Pvp diario, en el caso del Gasóleo Premium.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, la Dirección General de Comercio y Consumo recomienda a los consumidores consultar la información oficial publicada por la CNMC sobre precios, márgenes y posibles comportamientos anómalos en estaciones de servicio (accede a través de su página web: www.cnmc.es o en el teléfono 91 432 96 00).

Asimismo, aconseja conservar siempre el ticket o factura del repostaje, ya que será necesario para acreditar la operación en caso de reclamación; comparar precios antes de repostar, especialmente en desplazamientos largos o en periodos de elevada demanda; solicitar la hoja de reclamaciones en la estación de servicio si se considera que se ha producido una práctica irregular, y aportar toda la documentación disponible: ticket, fecha y hora del repostaje, estación de servicio, tipo de carburante, precio aplicado y cualquier otra información relevante.

En Cantabria, los consumidores pueden acudir a los canales habituales de información y reclamación de la Dirección General de Comercio y Consumo, las Oficinas Municipales de Atención al Consumidor (OMIC) y las asociaciones de consumidores, y solicitar, en su caso, el arbitraje a través del Sistema Arbitral de Consumo, que permite resolver discrepancias entre consumidores y empresas de forma sencilla, rápida y gratuita, siempre que la empresa acepte someterse al procedimiento, ha indicado el Ejecutivo autonómico.