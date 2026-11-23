Imagen del suceso.- Archivo - EUROPA PRESS

CAMARGO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria continúa investigando la muerte del joven de 26 años que recibió una puñalada en Muriedas (Camargo) en la madrugada del domingo 15 de noviembre.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se encuentra haciendo las pesquisas oportunas para tratar de esclarecer los hechos y hasta la fecha no hay detenidos, ha informado a Europa Press.

Sobre las 3.30 horas del domingo día 15, la Benemérita recibió una llamada alertando de que una persona había recibido una puñalada en la avenida de Bilbao y acudió a la zona.

Al llegar al lugar, los agentes intentaron realizar maniobras de reanimación al joven sin éxito, y su Unidad Orgánica de Policía Judicial se hizo cargo de la investigación.

En el momento de los hechos el fallecido se encontraba acompañado de una persona, si bien ésta se encontraba "en un estado de embriaguez importante" y no facilitó información.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, indicó entonces que las indagaciones se centraban en intentar localizar a testigos, revisar cámaras de la zona, hablar con allegados y reconstruir las horas antes del "fatal desenlace" por si pudiera dar alguna pista de lo sucedido.