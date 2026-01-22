Los contratos de trabajo en Cantabria crecen un 1,8% en 2025 por los temporales, las jornadas parciales y los jóvenes

Archivo - EMCAN - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

UGT indica que la contratación indefinida descendió por tercer año consecutivo y su tasa se situó en un 27,4%, la tercera más baja del país SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró el año pasado 171.510 contratos de trabajo, 3.034 o un 1,8% más que los 168.476 de 2024 por el incremento de los temporales, las jornadas parciales y los jóvenes, según un informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT con estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN).

En concreto, según el estudio, el crecimiento de la contratación está basado en un aumento de 4.027 más de los suscritos por menores de 25 años (+10,1%), de 3.432 de duración temporal (+2,8%) y de 3.433 en los contratos de jornada a tiempo parcial (+6,3%).

Por sexos, la mayor parte del incremento correspondió al masculino, con 2.533 y un 3,1% contratos más que el año anterior (de 81.635 a 84.168); mientras que el femenino lo hizo en menor medida, con 501 y un 0,6% más (de 86.841 a 87.342).

Todo este aumento de la contratación correspondió a la temporal, que lo hizo por segundo año consecutivo y acaparó el 72,6% de toda la registrada (124.474 de los 171.510 mencionados), casi un punto más que el año anterior, y además con un especial crecimiento de la de menor duración.

Así, un 87% del repunte de la contratación temporal correspondió a 3.001 contratos eventuales de menos de un mes (de 70.284 a 73.285); de los que 804 eran de menos de 7 días (de 46.132 a 46.936), 475 de 7 a 15 días (de 11,62 a 11.637) y 1.722 de 15 días a un mes (de 12.990 a 14.172).

Este aumento de los contratos temporales fue más acusado en los hombres, con un 4,6% más (2.592) que en 2024 (de 56.697 a 59.289) y especialmente localizado en el sector industrial (+2.101 eventuales); mientras que en las mujeres se incrementó un 1,3% y en 840 contratos (de 64.345 a 65.185), principalmente en los servicios (+538) y también en la industria (+345 eventuales).

Por el contrario, la contratación indefinida disminuyó por tercer año consecutivo, un 0,8%, con 398 contratos menos (de 47.434 a 47.036) y lo hizo también en ambos sexos y especialmente en las mujeres, donde se redujo un 1,5% y en 339 contratos, tres veces más que el descenso de la masculina con 59 contratos menos que en 2024 (-0,2%).

El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, ha sostenido que desde la entrada en vigor de la actual reforma laboral en 2022, la contratación indefinida ha crecido hasta máximos históricos y en su primer año casi se triplicaron (de 19.680 a 56.010) y se pasó de menos de un 9% a más de un 27%, "por lo que era de esperar que ese impulso inicial se fuera reduciendo hasta los 47.000 contratos indefinidos que tenemos ahora".

El comercio, el tercer sector de actividad económica con mayor contratación en Cantabria (21.330 contratos el año pasado) después de la hostelería (42.148) y la industria manufacturera (30.407), fue quien impulsó esta reducción de la contratación indefinida, tras registrar 823 indefinidos menos (-12,3%) que en 2024 (de 6.714 a 5.891).

"Cantabria es una de las comunidades autónomas con menor tasa de contratos indefinidos, que no termina de superar el 30%, y el año pasado no fue una excepción porque fuimos la tercera autonomía española con menor porcentaje en relación al total de la contratación, un 27,4%, casi 14 puntos menos que la media española (41,2%)", ha precisado Ibáñez.

UN 10% MÁS EN LOS MENORES DE 25 AÑOS

El informe de UGT subraya que todo el incremento de la contratación en Cantabria el año pasado correspondió a la franja de edad más joven de las estadísticas del SEPE, la de menores de 25 años, la única donde aumentaron tanto los indefinidos (+627 ó 5,9%) como los temporales (+3.400 u 11,7%).

Aunque este dato es "positivo" para Ibáñez, no lo es el hecho que lo haga con muchos más temporales (+3.400 contratos) y con más jornadas parciales (+1.654) porque "reafirma la especial precariedad laboral que tienen siempre los jóvenes y las mujeres en general".

Así, ha apuntado que en 2025 sólo creció la contratación a jornada parcial, salvo un incremento de 362 jornadas completas en los temporales y exclusivamente en los hombres, porque en las mujeres no sólo aumentaron las jornadas parciales casi un 7% (+2.227 contratos) sino que además se perdieron más de 1.500 contratos a jornada completa femeninos en comparación a 2024.

Casi la mitad de la contratación femenina fue de una jornada a tiempo parcial (9.988 de un total de 20.144 contratos), 14 puntos más que el 35% de la masculina en el mismo concepto (8.199 de un total de 23.546).

"Un año más, la tasa de contratos indefinidos de las mujeres asalariadas cántabras está muy por debajo de las los hombres (25,4% por 29,6%) y, por el contrario, la de los contratos a jornada parcial supera con creces a la de los hombres, pese a que vienen aumentando en la masculina desde hace años", ha afirmado el secretario de Empleo de UGT en Cantabria.