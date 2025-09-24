Un control en una calle de Santander localiza a tres conductores positivos en cocaína en menos de una hora

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un control de la Policía Local de Santander en la calle Segundo López Vélez ha permitido localizar a tres conductores positivos en cocaína en menos de una hora.

En concreto, entre las 20.30 horas y las 21.20 de este martes, fueron interceptados los conductores de una motocicleta, de 30 años, y de dos turismos, de 27 y 39 años, que dieron positivo en cocaína en la prueba de estupefacientes.

Por estos hechos, la Policía ha incoado los correspondientes expedientes administrativos.

Además, a las 2.15 horas de este miércoles, en el Paseo Altamira, los agentes solicitaron la documentación al conductor de un turismo, de 54 años, que habían interceptado por una infracción contra las normas de circulación.

Una vez identificado, se comprobó que le constaba, ya cumplida, una pérdida de vigencia del permiso de conducción por pérdida total de puntos, dictada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona, y no había procedido a la recuperación del permiso, por lo que instruyeron diligencias contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir con pérdida de vigencia del permiso.

Además, le solicitaron realizar la prueba de estupefacientes, que dio positivo en cocaína, por lo que incoaron expediente administrativo.