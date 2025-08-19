Controlados los tres incendios de León y el de Palencia en cuya extinción colabora Cantabria

Labores de extinción en un incendio forestal en León - Fernando Otero - Europa Press

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación en los tres incendios forestales de León y el de Palencia en los que trabaja el operativo cántabro continúa mejorando y todos los fuegos se pueden dar por controlados, según ha informado esta tarde el 112 Cantabria.

Eso sí, los efectivos deslazados siguen en la zonas donde se han registrado los focos realizando labores de extinción de rescoldos y vigilancia de las áreas afectadas.

El Servicio de Emergencias destaca que la meteorología sigue siendo favorable para la extinción, con temperaturas bajas en zonas altas de montaña, viento de componente norte, humedad relativa alta y previsión de chubascos.

Este martes por la mañana ha reabierto al público el teleférico de Fuente Dé, después de su cierre preventivo durante tres días, por la presencia de humo procedente de los incendios forestales de la vertiente leonesa del Parque Nacional Picos de Europa.

Pese a la apertura de esta infraestructura turística, así como del Hotel Áliva, que permanecían cerrados desde el sábado, el Gobierno de Cantabria solicitó a la población no realizar rutas en la parte más occidental del Parque Nacional y que se evitara también la zona de Valdeón, cercana a los fuegos activos en la comunidad vecina.