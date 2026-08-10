Sin controles fronterizos en los primeros vuelos de Italia en el Seve Ballesteros

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los primeros vuelos procedentes de Italia con destino al aeropuerto cántabro Seve Ballesteros se han saldado sin los controles fronterizos que el Gobierno central ha establecido en los puertos y aeródromos nacionales, tras la negativa del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni de retirar la suspensión a España del acuerdo Schengen después de la crisis en Ceuta.

En concreto, este domingo tomaron tierra en Parayas los dos primeros aviones llegados del país alpino desde la aplicación de la medida el pasado sábado: el de Treviso y Bolonia, ambos operados por la compañía Rynair. Uno aterrizó a las 9.21 horas y el otro lo hizo a las 17.12 horas sin que se realizaran controles a los controles.

Esto se ha debido a que la Policía Nacional no había recibido la instrucción para realizarlos, según han trasladado fuentes del Cuerpo a Europa Press.

Los controles, que se extenderán hasta las 24.00 horas del 7 de septiembre, sí se han llevado a cabo en otros aeropuertos españoles, como los de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia.

De hecho, en la primera jornada, se realizaron a 199 pasajeros de terceros países procedentes de Italia en los pasajes de doce vuelos.