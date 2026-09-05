Convex Supply Chain se incorpora a la incubadora de empresas del PCTCAN y prevé crear 4 puestos de trabajo en dos años

Edificio 3000 del PCTCAN - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Convex Supply Chain se incorpora a la incubadora de empresas del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) para desarrollar soluciones de inteligencia artificial (IA) aplicadas a la cadena de suministro.

La nueva empresa, constituida este año, prevé crear cuatro puestos de trabajo en los próximos dos años y desarrollará su actividad en el Edificio 3000, ha explicado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

Constituida en 2026, Convex Supply Chain nació como una consultoría independiente que combina el conocimiento especializado en gestión de cadenas de suministro con la inteligencia de decisión y herramientas de optimización basadas en IA, con el objetivo de ayudar a las empresas a afrontar entornos caracterizados por la volatilidad y la incertidumbre.

La compañía se incorpora a la incubadora de empresas del PCTCAN bajo la modalidad de emprendimiento, ocupando el módulo 19, con una superficie de 19,80 metros cuadrados.

La actividad de Convex Supply Chain se centra en el diseño y puesta en marcha de estrategias orientadas a hacer las cadenas de suministro de sus clientes más eficientes y resilientes, incorporando soluciones tecnológicas que permitan mejorar la toma de decisiones y optimizar sus operaciones.

Entre sus servicios, se encuentran la asesoría estratégica de cadena de suministro, la implantación de inteligencia de decisión y herramientas de optimización basadas en inteligencia artificial, así como la gestión del cambio y el acompañamiento en procesos de transformación digital.

La propuesta de la empresa parte de una visión que busca que las cadenas de suministro no solo sean capaces de resistir situaciones de volatilidad, sino que puedan fortalecerse ante ellas y adaptarse de manera más eficaz a los cambios del entorno.

El proyecto surgió a partir de la experiencia internacional de su promotor y de la oportunidad de combinar una red global de clientes con una base operativa en Cantabria. En esta primera etapa, la empresa contará con el apoyo de colaboradores tecnológicos como o9 Solutions y Lyric, además de colaboradores externos.

El proyecto está liderado inicialmente por su promotor, Richard William Lloyd, y contempla un crecimiento progresivo de la compañía, con la incorporación de personal técnico cualificado vinculado a actividades de I+D y el desarrollo de metodología y herramientas propias.

En este sentido, Convex Supply Chain prevé la creación de cuatro puestos de trabajo en los próximos dos años, vinculados principalmente a ámbitos como la inteligencia artificial, la tecnología y la transformación digital.