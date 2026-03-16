Convocada el domingo una marcha "por la verdad y la dignidad" de las víctimas de El Bocal

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en la playa de El Bocal, a 5 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones vecinales, sociales y ecologistas han convocado este próximo domingo, 22 de marzo, una marcha en Santander por el accidente de la pasarela costera de El Bocal, en la que fallecieron seis jóvenes que pasaban por ella cuando colapsó el pasado día 3.

La cita, organizada "por la verdad y la dignidad de las víctimas" de esta tragedia, comenzará a las 12.00 horas frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria, y los participantes caminarán hasta el Ayuntamiento de la capital, donde se leerá un manifiesto.

El acto será en recuerdo y homenaje a Lucía, Xabi, Celia, Eunate, Lluna y Elena, los seis estudiantes que perdieron la vida al atravesar esta infraestructura de madera cuando hacían una ruta junto a Ainara, también compañera del CIFP La Granja de Heras (Medio Cudeyo) y que resultó herida grave.

Todos ellos tenían entre 19 y 22 años y las víctimas mortales son de la localidad cántabra de Igollo de Camargo, las vizcaínas de Barakaldo y Balmaseda, Almería y Guadalajara, mientras que la única superviviente es vecina de un pueblo de Álava.

Esta marcha ciudadana tiene por objetivo honrar la memoria de las víctimas, acompañar a sus familias y reclamar "verdad, transparencia y responsabilidades para que una tragedia así no vuelva a repetirse", han señalado a Europa Press los organizadores, entre los que figuran la asociación ecologista ARCA o la Asociación de Vecinos de Pombo, Cañadío y El Ensanche, entre otros colectivos.