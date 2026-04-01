Convocadas las ayudas 'Innova' con 5 millones para incentivar la innovación empresarial

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SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio ha convocado la línea de subvenciones 'Innova' correspondiente a 2026, que está dotada con 5 millones de euros y con la que busca apoyar la puesta en marcha de proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental y estudios de viabilidad cuyo objeto final sean nuevos productos, procesos y servicios en el entorno empresarial de la región.

Estas ayudas, cuya orden ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), está orientada a incentivar la investigación industrial y el desarrollo experimental en las empresas y se enmarca en el Programa Operativo FEDER de Cantabria 2021-2027, en el sector prioritario de la Estrategia RIS3, y, concretamente, en el objetivo específico dirigido a desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación y asimilar tecnologías avanzadas.

Podrán ser empresas beneficiarias aquellas que realicen actividades industriales en multitud de ámbitos: extracción de minerales no energéticos; alimentación o bebidas; textil y confección; cuero y calzado; madera y corcho; papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados; transformación de caucho y materias plásticas; otros productos minerales no metálicos; cemento y derivados; metalurgia y fabricación de productos metálicos o construcción de maquinaria y equipos mecánicos.

Las ayudas también están dirigidas a aquellas pertenecientes a la industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico; fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; fabricación de otro material de transporte; industrias manufactureras diversas; talleres de reparación de vehículos, y transporte naval.

También podrán recibirlas las empresas incluidas en el sector de apoyo a la industria, siempre que se realicen tales actividades para el sector industrial y de forma habitual, tales como los servicios de innovación y el desarrollo tecnológico; de mantenimiento y manutención industrial; limpieza industrial especializada, gestión de residuos industriales y recuperación de productos industriales; servicios portuarios; depósitos y almacenamiento de mercancías; servicios forestales; laboratorios de ensayo, análisis y certificación, y sondeos y prospecciones.

De igual modo, las empresas incluidas en los sectores prioritarios y ámbitos tecnológicos prioritarios contemplados en la Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria 2021-2027, como la maquinaria y componentes de automoción; agroalimentación; transformación metálica; química; biotecnología; ingeniería marítima y comunicaciones por satélite y radiofrecuencia.

Además, se incluyen las actividades que operen en sectores industriales de alta tecnología o emergentes, tales como la biomedicina, bioquímica, farmacología, micro y bioelectrónica; fabricación inteligente, materiales avanzados; biomateriales, sensores; aplicaciones en sistemas energéticos eficientes, así como otras que operen en el sector servicios y la nueva actividad esté basada en el desarrollo de la sociedad de la información, de la innovación, las nuevas tecnologías y la eficiencia energética.

Asimismo, podrán tener la condición de beneficiarias las fundaciones y asociaciones, siempre que realicen una actividad mercantil en las condiciones exigidas por las empresas, ha detallado el Gobierno regional en un comunicado.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Los gastos subvencionables mediante estas ayudas contemplan los gastos de personal directamente relacionados con el proyecto; los costes de adquisición de instrumental y material cuya vida útil se ajuste a la duración del proyecto, así como los alquileres del citado instrumental y material siempre que se dediquen de manera exclusiva al proyecto.

Se podrán destinar también a cubrir los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, y los de consultoría y servicios equivalentes.

También se incluyen los proyectos con relevancia para la salud o relacionados con ella sobre vacunas, medicamentos y tratamientos, productos sanitarios y equipos hospitalarios y médicos; desinfectantes y ropa y equipos de protección y sobre innovaciones de los procesos con vistas a una producción eficiente, incluidos los costes correspondientes a la adquisición de equipos informáticos.

La orden incluye, además, como gastos subvencionables los derivados del informe de auditoría de cuentas y solo para PYMES, los costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales. También serán subvencionables los gastos relacionados con los proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental, estudios de viabilidad o cualquier combinación de los anteriores.

Se podrá subvencionar más de un proyecto de innovación por empresa solicitante, estableciéndose un presupuesto subvencionable máximo de un millón de euros por empresa.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará dos meses después de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de estas ayudas para dar respuesta a la realidad de la sociedad actual que "se mueve en un mercado cada vez más exigente, en el que no es posible permanecer sin la existencia de una continua innovación".

Por ello, se ha mostrado partidario de apoyar la apuesta de las empresas cántabras por la innovación con una línea de subvenciones dirigida a que las empresas desarrollen proyectos que puedan llegar a convertirse en una realidad empresarial y que generen nuevos productos, servicios y procesos que mejoren así las capacidades de negocio de la empresa.

"Queremos que la cultura de la innovación se asiente en las empresas de Cantabria y que una parte sustancial de la innovación y el talento se transformen en actividad económica para cambiar de forma paulatina el actual modelo productivo de la región", ha defendido Arasti, que ha insistido en fomentar la innovación regional con actuaciones que tengan un impacto socioeconómico a la hora de generar nuevos productos y servicios innovadores, al tiempo que contribuir a que Cantabria sea una región atractiva para atraer inversión, generar riqueza y crear puestos de trabajo.