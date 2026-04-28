Copsesa construirá el tobogán alpino de Cabárceno por 3 millones de euros

Entorno minero de Cabárceno - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantur ha adjudicado a la empresa Copsesa (Constructora Obras Públicas San Emeterio S.A) el contrato de redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras del tobogán alpino del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, por un importe de 3 millones de euros y un plazo de nueve meses --tres de redacción y seis de ejecución--.

El contrato, de carácter mixto, contempla asimismo la puesta en marcha de la instalación y la elaboración y tramitación de toda la documentación técnica necesaria para la apertura al público de la misma.

Para este proyecto, Copsesa contará con "uno de los mayores" fabricantes especializados en este tipo de instalaciones en el mundo, la alemana Wiegand, según ha destacado este martes el Gobierno en nota de prensa.

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha subrayado que con este tobogán alpino se busca "desestacionalizar las visitas" al parque y a la región, con la atracción de nuevos públicos a lo largo del año y la diversificación de la oferta con nuevas actividades complementarias.

"Será un revulsivo para Cabárceno", ha afirmado en base a que este tipo de instalaciones cuentan con un "gran éxito de público" en otros lugares donde están funcionando.

DOS FASES

La actuación se desarrollará en dos fases. En una primera etapa, el adjudicatario redactará el proyecto que definirá la instalación completa y las obras a realizar, incorporando todos los estudios previos necesarios.

El documento contemplará, entre otros aspectos, tanto el diseño final del recorrido y las soluciones técnicas aportadas como el resto de necesidades respecto a las conexiones a redes de abastecimiento de agua, suministro y distribución de energía eléctrica, comunicaciones, sistemas de seguridad y protección, sonorización, servicios, urbanización y acometidas. Asimismo, incluirá el proyecto eléctrico de la instalación.

Y la segunda fase comprenderá la ejecución de las obras, la puesta en servicio y la formación del personal de Cantur que estará a cargo de su explotación y mantenimiento.

25 TRINEOS, CURVAS Y RIZOS

La instalación contará con una pista de deslizamiento de tipo bi-raíl, diseñada para garantizar mayores niveles de estabilidad, seguridad y confort para los usuarios.

Ubicada cerca de la entrada norte de Obregón de Villaescusa, en un espacio en desuso y próximo a las antiguas instalaciones de la mina de hierro de Cabárceno, se desarrollará a lo largo de un recorrido con curvas y rizos de alrededor de un kilómetro de longitud total.

Estará dotada con 25 trineos de dos plazas, que salvarán un desnivel de más de 70 metros a una velocidad máxima de 40 kilómetros/hora.

El tobogán seguirá una tematización que evocará la tradición minera de Cabárceno, de forma que se integrará en el entorno y reforzará la identidad industrial que el espacio aún conserva.

De este modo, el proyecto incluirá medidas de integración ambiental y de minimización del impacto sobre el medio y el patrimonio, ha recalcado el Gobierno.

Por otra parte, para respetar la idiosincrasia del lugar, los materiales que se utilizarán en su construcción serán de acero corten, madera tratada y cristal.