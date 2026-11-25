Archivo - Teleférico Fuente Dé, en Liébana. - CANTUR - Archivo
SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
Coriscao, en el Parque Nacional de los Picos de Europa, ha registrado a las 12.20 horas la mayor racha de viento de España en esta jornada, con una velocidad de 122 kilómetros por hora, mientras que Santander es la tercera en precipitaciones con 18.2 litros por metro cuadrado (mm), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Este miércoles Cantabria está en aviso naranja (peligo importante) por fenómenos costeros y en amarillo (peligro bajo) por lluvias de 40 litros por metro cuadrado en el litoral y el centro y Valle de Villaverde. Además, el litoral también está en nivel amarillo por vientos del oeste de hasta 90 kilómetros por hora.
Respecto al viento, en el Mirador del Cable, también en el Parque Nacional de los Picos de Europa, han soplado vientos con rachas de 94 kilómetros por hora a las 12.40 y en Santander, a esa misma hora, las rachas han sido de 92.
En cuanto a las lluvias, Fuente De (Camaleño) ha tenido los mismos registros que Santander, 18,2 litros por metro cuadrado.
Finalmente, el Mirador del Cable ha estado esta madrugada entre los puntos más fríos del país con una temperatura mínima de -3.1 grados a las 3.10 horas.