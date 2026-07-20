Los Corrales de Buelna acoge un Curso de Verano de la UC sobre autocuidado y 'mindfulness'

Los Corrales de Buelna acoge durante toda la semana un Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) sobre autocuidado y 'mindfulness' impartido por una psiquiatra de Valdecilla. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Corrales de Buelna acoge durante toda la semana un Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) sobre autocuidado y 'mindfulness' impartido por una psiquiatra de Valdecilla.

En un comunicado, la directora del curso, Soraya Otero, ha apuntado que las nuevas tecnologías permiten parecer que la ciudadanía está en muchos sitios a la vez, pero el cerebro "no está preparado".

'Entrenamiento en (auto) compasión, programa MBCL', que se desarrolla en formato taller, incidirá en la importancia del cuidado de uno mismo desde la óptica de la prevención a través de un trabajo práctico y grupal, de forma que los alumnos que lo deseen compartirán sus experiencias y emociones.

"Tanta tarea nos sobrecarga de tal manera que estamos pagando una factura por ello, tanto los niños como los jóvenes y los adultos", ha matizado.

Otero ha asegurado que la salud mental de los cántabros "es similar al del resto de comunidades autónomas", y ha advertido que "hay mucha presión asistencial", porque hay "mucho sufrimiento y estrés tanto los pacientes como los trabajadores".

"Una presión que es consecuencia en buena parte de las nuevas tecnologías que sobrecargan nuestro cerebro, con una hiperestimulación constante que está pasando factura tanto a la población en general como a los profesionales cuya demanda de ayuda ha crecido de forma imparable en los últimos 7 años", ha concluido.