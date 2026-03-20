Correos presenta en la Filmoteca el sello dedicado al cineasta cántabro Mario Camus. - CORREOS

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Correos ha presentado este viernes en la Filmoteca de Cantabria el sello dedicado al director cántabro Mario Camus dentro de la serie 'Cine Español', con el que se quiere rendir homenaje a "uno de los realizadores españoles más destacados y reconocidos internacionalmente del siglo XX", por el valor de su filmografía, su compromiso social y su solidaridad con los derechos humanos.

Y es que Camus adaptó al cine y a la televisión conocidas obras de la literatura del país, como 'Fortunata y Jacinta', 'La colmena', 'La casa de Bernarda Alba', 'La forja de un rebelde' o 'Los Santos Inocentes'.

Al acto de presentación en la Filmoteca, que lleva el nombre del cineasta, se ha procedido al tradicional matasellado de honor y ha contado con la asistencia de la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera; el hijo de Mario Camus, Julián Camus; el delegado de Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; y la directora general de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, María Fernández-Rosillo, entre otros.

El sello dedicado a Camus, que se emitió el 24 de octubre de 2025, muestra una fotografía del director y guionista junto a una ilustración de fondo de una cámara de cine clásica.

Lera ha detallado que se han emitido un total de 95.000 sellos de Camus, que se puede adquirir a un precio de 2 euros en las oficinas de Correos de todo el país.

Por su parte, el hijo de Camus ha agradecido a Correos y a la Sociedad Filatélica de Cantabria esta iniciativa, que ha calificado de "pequeño arte en un sello". "Este tipo de pequeñas grandes cosas son las que realmente emocionaban a mi padre", ha manifestado.

Mientras que Casares ha puesto en valor el reconocimiento de Correos a Mario Camus, cántabro ilustre y "un cineasta y humanista comprometido con la verdad".

Finalmente, Fernández-Rosillo ha destacado el "vínculo" que tiene la Filmoteca con Mario Camus, cuyo nombre lleva desde el fallecimiento del director, en septiembre de 2021.

Esta emisión forma parte de la serie 'Cine Español', que nació en 1994 con una emisión doble dedicada a Luis Buñuel y a Segundo de Chomón, y que ya cuenta con más de 40 sellos, entre los que destacan los dedicados a Antonio Banderas, Paco Rabal, Fernando Rey, Icíar Bollaín, Julio Medem, Alfredo Landa, Belén Rueda, Concha Velasco, José Luis López Vázquez, Luis García Berlanga, Rafael Azcona, Rafael Gil, Fernando Fernán Gómez, Tony Leblanc, Sara Montiel, Paco Martínez Soria, José Luis Borau, Amparo Rivelles, Luis Mariano, Lina Morgan, Vicente Aranda, Fernando Guillén y Pilar Bardem.

MARIO CAMUS GARCÍA

Mario Camus nació en Santander el 19 de abril de 1935, fue uno de los directores más relevantes del cine español contemporáneo, cuya obra se distingue por "su mirada crítica, su compromiso social y su profunda humanidad".

A lo largo de más de cuatro décadas dedicadas al cine, Camus consolidó una trayectoria que permanece vigente por su capacidad de plasmar los principales conflictos sociales de su generación.

Sus primeros pasos en el cine fueron como guionista de películas hasta que en 1963 se puso al frente de la realización de 'Los farsantes', su primer largometraje de temática social.

A partir de ahí, realizó una treintena de películas, series de televisión, documentales, guiones, colaboraciones y libros de relatos, entre otros.

Formado en la Escuela Oficial de Cinematografía, Camus pertenece a la nueva generación de cineastas del siglo XX. Su estilo se consolidó con 'Fortunata y Jacinta' (1979), adaptación de la obra de Benito Pérez Galdós, serie de televisión que supuso su consagración como adaptador de textos literarios.

Dentro de este campo realizó las conocidas adaptaciones de las obras de Camilo José Cela y de Miguel Delibes, 'La Colmena' (1982) y 'Los santos inocentes' (1984), así como la versión cinematográfica de la obra de teatro de Federico García Lorca 'La casa de Bernarda Alba' (1987).

Otras producciones de enfoque social más intimista fueron 'Sombras en una batalla' (1993) o 'Adosados' (1996). Su filmografía se completa con películas como 'Los pájaros de Baden-Baden' (1975), 'Amor propio' (1994), 'El color de las nubes' (1997) y 'La ciudad de los prodigios' (1999).

Camus se atrevió a abordar temas incómodos, a cuestionar estructuras establecidas y a dar voz a colectivos olvidados. Sus películas y series constituyen un testimonio de las principales luchas del siglo XX español, particularmente de los años de transformación social y búsqueda de la identidad nacional.

Reconocido internacionalmente por su filmografía, siendo el Oso de Oro del festival de Berlín por 'La Colmena' en 1983 o la mención especial del jurado del Festival de Cannes por 'Los Santos Inocentes' en 1984 las más importantes.

A estos se suman el Premio Nacional de Cinematografía (1985), la Medalla de oro de las Bellas Artes (1983), la distinción de Caballero de la Legión de Honor Francesa o el Goya de honor (2011) a una vida dedicada al séptimo arte como director y guionista.