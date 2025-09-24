Cortada la CA-271 en Anievas tras la salida de un camión de la vía

Salida de la vía de un camión. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carretera autonómica CA-271 permanece cortada en la mañana de este miércoles a la altura de Anievas, después de que un camión se saliese de la vía la pasada noche.

En concreto, el tramo afectado, desde las 2.19 horas por obstáculo fijo, va desde el punto kilométrico 6,1, en Villasuso, y hasta el 10, en Castillo Pedroso, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultados por Europa Press.

El camión se salió de la vía en el punto kilométrico 6,8, si bien no hubo que lamentar heridos, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X (antes Twitter).

Tras el accidente, los Bomberos del Gobierno de Cantabria iluminaron y señalizaron la zona hasta la llegada de la Guardia Civil y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras.