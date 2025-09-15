Cortes nocturnos de tráfico desde esta medianoche al viernes en el túnel de Hoz (Islares) por obras

Infografía de las afecciones al tráfico por obras en el túnel de Hoz (Islares) - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Obras de modernización del Ministerio de Transportes en el túnel de Hoz de Islares (Castro Urdiales) de la Autovía del Cantábrico (A-8) provocarán cortes nocturnos de tráfico desde esta medianoche hasta la madrugada del viernes 19.

Las obras se incluyen en un contrato que engloba actuaciones en varios túneles en Cantabria --Caviedes, Hoz y Torrelavega en la A-8 y Gibaja y Limpias en la N-629-- con un presupuesto de 13,13 millones de euros y son financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Dentro de estas actuaciones, es necesario acometer las tareas de extendido del firme en la calzada del túnel de Hoz, ubicado entre los kilómetros 157 y 158 de la autovía A-8, a su paso por Islares.

Para ello, se cortará el tráfico en los tramos en los que se esté trabajando en ese momento.

En concreto, desde esta medianoche hasta las 6.00 horas del martes se cerrará el túnel en dirección Bilbao, y lo mismo ocurrirá la noche siguiente, de 22.00 a 6.00 horas.

Las dos noches siguientes --del 17 al 18 y del 18 al 19-- se cerrará el túnel de 22.00 a 6.00 en dirección Santander.

En todo momento se dispondrán en la autovía balizas luminosas, complementando los paneles direccionales que conforman la cuña del corte.

Además, durante las afectaciones se habilitará un itinerario alternativo por la N-634 entre los enlaces 156 y 159 de la autovía, ha informado el Ministerio en un comunicado.