Cortes de tráfico, bocinas y petardos en Santander por la acción de los piquetes

Piquetes de CCOO y UGT por las calles de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los piquetes se han hecho notar esta mañana en las calles del centro de Santander, donde han provocado algunos cortes temporales de tráfico mientras hacían sonar bocinas, coreado consignas y tirado petardos, captando la atención de muchos viandantes.

Pese a ello, la huelga está siendo por ahora "tranquila" y sin incidentes reseñables, según han indicado desde los sindicatos.

Unos 200 integrantes de CCOO y UGT, custodiados por una veintena de policías, han recorrido juntos la principal arteria de la capital cántabra desde la zona de Correos, en Calvo Sotelo, donde durante unos minutos han cortado el tráfico en ambas direcciones.

Posteriormente, y ya ocupando únicamente los dos carriles en dirección oeste, se han dirigido hacia el Ayuntamiento y, después a Jesús de Monasterio, donde han vuelto a cortar el tráfico en la confluencia con el Pasaje de Peña durante unos minutos, y hasta Numancia.

Más tarde han regresado al Ayuntamiento, donde han convocado una concentración a las 12.00 horas. La entrada de la Casa Consistorial está custodiada por casi una decena de policías locales y una patrulla de la Nacional.

Durante su discurrir por las calles de Santander, los piquetes han comprobado el seguimiento de la huelga en comercios, establecimientos de hostelería y otros negocios.

"Hay cosas cerradas, cosas abiertas...", ha comentado en declaraciones a los medios de comunicación la secretaria de Organización de CCOO en Cantabria, Nieves García, que ha señalado que ello "ya se esperaba" porque se trata de una huelga "distinta a otras" porque reúne a "movimiento social y laboral" y espera "mucha afluencia durante todo el día".

Y para la manifestación convocada por CCOO y UGT para esta tarde, que partirá a las 19.00 horas de Cuatro Caminos y discurrirá por el centro hasta la Plaza Porticada, prevé "bastante afluencia".

Por su parte, su homólogo de UGT, Valentín Fernández, ha defendido que la de este 11N "no es una huelga política" pese al contexto electoral en el que se celebra (fue anunciada solo unos días después de la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre y se celebra dos días antes de iniciarse la campaña electoral, que arranca a las 00.00 horas del viernes 13).

"Por la experiencia que tengo en otras huelgas nunca es buen momento", ha señalado Fernández al respecto de la fecha elegida.

Además, sostiene que hay "razones y motivos" para convocarla y considera que hay "muchas administraciones que se tienen que sentir interpeladas" por esta movilización que, al margen de lo que tiene que ver con los salarios y el bloqueo de la negociación colectiva, también "pivota" sobre la cuestión de la vivienda.

En relación a ello, y aunque este problema es una reivindicación que ha surgido hace "mucho tiempo", cree que ha ido 'in crescendo'.

CGT, CNT Y SINDICATO DE VIVIENDA

Paralelamente, se ha desarrollado otra movilización de unas 80 personas por las calles de Santander, que ha partido sobre las 4.00 horas de la madrugada de las sedes de las organizaciones sindicales Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

La protesta, a la que se han sumado miembros del Sindicato de Vivienda, ha recorrido el centro de la ciudad por Cuatro Caminos hasta llegar al polígono de Candina, donde los piquetes informativos, que han tenido "un poco de problema con la Policía", han parado autobuses y camiones, ha indicado María Gómez de CGT en declaraciones a esta agencia.

Posteriormente, la concentración se ha trasladado a la estación de autobuses de Santander, donde también han cortado durante unos minutos la vía de salida de los vehículos, bajo el grito 'No somos voluntarias, somos trabajadoras'.

A continuación, el grupo ha regresado al centro de la ciudad, exclamando 'Gente sin casa y casas sin gente', 'De norte a sur, de oeste a este, la lucha sigue cueste lo que cueste' y 'Huelga general'. Así, ha recorrido diversas avenidas colindantes al Ayuntamiento, donde ha coincidido con la otra movilización de CCOO y UGT.

Además, estos colectivos sindicales han convocado a mediodía una concentración frente a la sede del Gobierno de Cantabria, en Peña Herbosa.

Gómez ha destacado que es "importante" que la gente hoy haga huelga porque "tenemos un problema muy serio" tanto de vivienda como de salarios.