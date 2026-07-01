Costa Quebrada presenta su candidatura para acoger las Jornadas Abiertas de la Red Española de Geoparques 2027

Comité de Gobernanza de Costa Quebrada. - JOSE ROMAN CAVIA SOTO

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Costa Quebrada ha presentado oficialmente su candidatura para acoger en Cantabria el próximo año las Jornadas Abiertas de la Red Española de Geoparques, una cita que reuniría en la región a los 18 geoparques españoles y que supondrá "una oportunidad única" para seguir promocionando el patrimonio geológico de este espacio y reforzar su proyección nacional e internacional.

Así lo ha anunciado el presidente del Comité de Gobernanza de esta entidad y consejero Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, durante la sexta reunión que se ha celebrado en Santillana del Mar y en la que han participado los consejeros de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva; de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos; así como alcaldes y representantes de los ocho ayuntamientos que componen este espacio y del equipo técnico de la Asociación.

Media ha explicado que actualmente se está preparando la documentación requerida para optar a la organización de este encuentro y se ha mostrado optimista ya que, hasta el momento, Costa Quebrada es la única candidatura presentada.

La decisión se conocerá el próximo mes de octubre en el País Vasco, coincidiendo con la celebración de estas Jornadas en el Geoparque de la Costa Vasca, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El objetivo es que los representantes de toda la red de geoparques españoles puedan estar en Cantabria y visiten Costa Quebrada para darlo a conocer y ponerlo en valor.

Media ha señalado que el fin es convertir este espacio en "un referente" tanto de control y evaluación ambiental como, sobre todo, de atracción de turistas a la comunidad autónoma.

REVALIDACIÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO GEOPARQUE

El consejero ha subrayado la importancia de seguir trabajando para mantener el reconocimiento de Costa Quebrada como Geoparque Mundial de la UNESCO y ha explicado que se ha iniciado el proceso para su revalidación.

En este sentido, ha indicado que el equipo gestor está ya preparando la documentación solicitada por la UNESCO, que será remitida a la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y al Gobierno de España para su análisis y posterior envío al organismo internacional.

El objetivo, ha indicado, es "que en 2028 vuelvan los evaluadores otra vez a comprobar que todas aquellas cuestiones que les estamos diciendo son las correctas para mantener el sello del Geoparque".

En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con el Geoparque Costa Quebrada y ha asegurado que el Ejecutivo mantendrá su apuesta por este proyecto en los próximos años, tal y como lo está haciendo en la presente legislatura.

"El reconocimiento de la UNESCO nos ha dado una visibilidad mundial para toda Cantabria, algo que tenemos que aprovechar", ha defendido el consejero, que ha definido esta distinción internacional como "un triunfo de todos los cántabros".

No obstante, el consejero ha subrayado que este reconocimiento supone también una responsabilidad para las instituciones implicadas.

"No podemos ni conformarnos ni relajarnos" ha aseverado Media, que se ha referido a la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada para mejorar el Geoparque, hacerlo más accesible, reforzar su promoción y, sobre todo, "protegerlo y cuidarlo".

Además de abordar estas cuestiones, el encuentro de este miércoles, celebrado en la Torre de Don Borja, ha servido para repasar todas las acciones desarrolladas por la Asociación en el primer semestre del año, así como para abordar los proyectos que están previstos los próximos meses.

Como ejemplo, Media ha destacado el impulso a las actividades de educación y divulgación del Geoparque en estos últimos meses. En este sentido, ha explicado que más de 3.000 personas han participado durante el último año en las distintas iniciativas organizadas, entre ellas las actividades educativas dirigidas al alumnado de los centros escolares.