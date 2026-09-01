Crece un 2,6% en agosto la lista de espera quirúrgica y un 15% en lo que va de año

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SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica en Cantabria sigue subiendo y en agosto lo ha hecho un 2,58 por ciento respecto al mes anterior, hasta las 16.642 personas, y la demora media ha crecido en 9,7 días, hasta los 153,9, lo que supone más de cinco meses.

De esta manera, se continúa con la tendencia al alza de los últimos meses que hace que Cantabria haya cerrado agosto con 2.153 personas más en lista de espera que al finalizar 2025, cuando había 14.490, lo que supone un aumento del 14,85%. También la demora ha aumentado en 17,1 días.

Con respecto a julio, hay 418 personas más a la espera de someterse a una operación.

Según los datos publicados este martes por el Servicio Cántabro de Salud, se realizaron en agosto 1.850 intervenciones programadas y 480 urgentes.

SUBE TAMBIÉN LA DE CONSULTAS.

La misma tendencia ascendente se ha dado también en la lista de espera de consultas hospitalarias, ya que, con respecto a julio, han subido tanto las personas como la demora media.

En un mes, la lista ha subido en 1.488 personas, hasta las 38.661 a cierre de agosto, y la demora media ha crecido en 5,2 días, hasta los 61 (unos dos meses).

Y con respecto al cierre de 2025, cuando había 37.331 personas a la espera de una consulta, el incremento ha sido del 3,56%.

SE REDUCE LA DE PRUEBAS.

Frente a los citados ascensos de las listas de espera quirúrgica y de consultas, la de pruebas diagnóstica se ha reducido respecto al mes anterior.

Así, al finalizar agosto estaba compuesta de 37.636 personas, un 1,45% menos que en julio (38.191) y casi un 6,3% por debajo de la existente al finalizar 2025.

Por su parte, la demora media se ha incrementado levemente en el último mes, al pasar de los 69,9 días de julio a 71,1 (unos dos meses y 11 días). Sin embargo, es menor la que había al finalizar el año, cuando era de 74.