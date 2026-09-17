La criminalidad en Cantabria sube un 4,9% hasta junio por el repunte de homicidios y tráfico de drogas

Guardia Civil trabajando frente a un ordenador - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad en Cantabria ha anotado un incremento del 4,9 por ciento hasta junio de este año en comparación con el segundo trimestre de 2025 por el aumento de los homicidios dolosos y asesinatos consumados (+100%) y del tráfico de drogas (84,8%).

En España ha crecido un 0,5%, por el repunte de los delitos contra la libertad sexual (+4%) y de agresiones con penetración (+3,5%), así como los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+10%) y tráfico de drogas (+8,3%).

Así consta en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso Europa Press, que analiza las 1.217.476 infracciones penales registradas de enero a junio de 2026, y de las que casi 13.000 se registraron en Cantabria (12.944).

Por comunidades autónomas, Aragón (+8,8%) es la que acumula más delitos en el primer semestre del presente ejercicio, seguida por Islas Baleares (+7,9%) y Castilla-La Mancha (+7%), mientras que también sube en la Comunidad de Madrid (+2,9%). Cataluña (-7,4%) es donde más bajan, seguida de Ceuta (-1,7%) y Andalucía (-0,7%).

DATOS CANTABRIA

En Cantabria destaca el aumento de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, ya que entre enero y junio de este año se cometieron tres, mientras que en idéntico periodo de 2025 no hubo ninguno. Mientras, bajaron, en la misma proporción (-100%) estos ilícitos en grado de tentativa, al no registrarse caso alguno, frente a los cuatro de la comparativa interanual.

Los delitos por tráfico de droga ascendieron un 84%, al pasar de 33 a 61 en un año, es decir, casi el doble, y llama asimismo la atención del aumento de los delitos -tanto graves como menos graves- derivados de lesiones y riña tumultuaria, en un 31,4%, al subir de 169 a 222.

En similar proporción pero negativa (-30,4%) variaron en la región las agresiones sexuales con penetración, ya que las violaciones bajaron de 23 a 16 en el periodo analizado y comparado.

También aumentaron en la comunidad autónoma los hurtos, un 7,4%, hasta rozar los 2.500; los robos con fuerza en domicilios, hasta los 515; y las sustracciones de vehículos, un 3,2% hasta las 64. Por contra, descendieron los robos con violencia e intimidación (un 8,4%, hasta los 98) y los cometidos con fuerza en domicilios (un 1%, hasta los 671).

CIBERCRIMINALIDAD.

Así, la criminalidad convencional creció un 5,5% en Cantabria hasta junio, con 9.235 infracciones, mientras que la cometida en el medio ciber repuntó un 3,4%, hasta las 3.709.

En este apartado, destaca el auge de las estafas informáticas, pues de enero a junio se contabilizaron 3.283, que son un 5,1% más, mientras otros ciberdelitos bajaron un 8%, hasta los 426.

DATOS NACIONALES

Como es habitual, Interior asegura que el "aumento sostenido" de los delitos contra la libertad sexual guarda relación "en parte" con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal, así como la reducción de los niveles de infradenuncia.

Del aumento del tráfico de drogas sostiene que se trata de un indicador de actividad policial, dado que en este fenómeno delictivo se producen muy pocas denuncias, y lo relaciona con medidas como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

Otros indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio, que incluyen robos, hurtos y sustracción de vehículos, han registrado una caída en conjunto del 3,6% --representan el 40,3% de la criminalidad convencional--.

En concreto, han descendido los robos con violencia o intimidación (-0,8%), los registrados con fuerza en domicilio, establecimientos y otras instalaciones (-5,9%) y las sustracciones de vehículos, los hurtos (-3,8%).

Las sustracciones de vehículos han aumentado un 3,6% y otro indicador con un fuerte repunte es el de los secuestros, que anotan una subida del 17,5%, al pasar a 60 en el primer semestre de 2026, frente a los 51 de 2025.

SUBEN LAS ESTAFAS.

Según el balance de Interior, la cibercriminalidad, con un total de 245.936 infracciones penales --el 20,2% del total-- presenta un incremento del 0,6% sobre 2025.

Con estas cifras, ha destacado Interior, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,5 delitos por mil habitantes, "en la banda más baja de la serie histórica", en tanto que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10 delitos por mil habitantes.

El indicador de las estafas informáticas --con 214.621 infracciones penales, que representan el 87,3% de toda la cibercriminalidad y el 17,6% de toda la delincuencia registrada de enero a junio-- presenta un incremento del 1,6% sobre el mismo período de 2025.