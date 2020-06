Cs dice que tiene "datos objetivos de incumplimiento del pacto" con el PP

SANTANDER, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander y del Grupo Ciudadanos, Javier Ceruti, ha cuestionado las valoraciones del primer año de legislatura que han realizado PP y PSOE, incluida la "buena salud" del pacto de gobierno PP-Cs que ha puesto en valor la alcaldesa popular, Gema Igual, pues ha dicho que tiene "datos objetivos de incumplimiento" por parte del PP.

"Ni lo uno, ni lo otro; ni tanto ni tan calvo", ha opinado Ceruti, que esta semana valorará el primer año de legislatura en el equipo de Gobierno de Santander.

A preguntas de la prensa, ha cuestionado las declaraciones de la alcaldesa sobre la salud del pacto de gobierno porque "a parte de hablar de que somos un equipo y trabajamos en equipo, que es lo estamos haciendo", según Ceruti, su desarrollo está "aparcado" por la crisis del Covid-19 puesto que Cs decidió "volcarse en la gestión" de la pandemia y en "implicar a todos" en la misma.

En este sentido, ha asegurado que ha sido Ciudadanos quien ha conseguido que haya comités de crisis con todos los partidos, y "todos" se han implicado en el plan de choque.

"Pero cuando se pregunta por temas concretos en la realidad, nosotros no coincidimos en la valoración de la magnífica ejecución del pacto que dijo la alcaldesa", ha subrayado.

"Yo no quiero participar de excesos interpretativos; simplemente con datos objetivos, no compartimos el criterio de que todo sea maravilloso porque tenemos datos objetivos de incumplimiento del pacto. Los conocíamos antes de (la pandemia) y los expusimos antes de", ha remarcado.

Un ejemplo sobre la salud del pacto es la "poca fluidez" de información con la Concejalía de Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible de César Díaz (PP) respecto a un cambio de normativa en las inspecciones de edificios de la época de la reconstrucción del incendio tras lo sucedido con el de Isabel II.

Cs solicitó al PP medidas para mejorar la seguridad en las valoraciones de los edificios de la reconstrucción --puesto que la normativa actual no es suficiente para éstos, a su juicio-- y para ayudar a la reparación, y días después Díaz le comunicó que "ya estaban en ello y nos enteremos porque nosotros publicamos esto, no porque nos lo hayan dicho". "No hay fluidez en la información y eso es un problema", ha subrayado.

Respecto a una vuelta a la normalidad que permita a Cs retomar su agenda de pacto, Ceruti ha subrayado que "ahora otros asuntos siguen estando en segundo orden". "Cuando veamos que esto es compatible, que no sabemos cuándo será, podremos entrar en otros detalles, pero ahora preferimos enfocar hacia lo necesario y lo que nos une", ha dicho.

Al hilo, ha advertido que "el problema está ahí" y "puede ocurrir algo" --a lo que apuntaría que no puede haber médicos de vacaciones a partir de octubre, ha señalado--, por lo que "hay que ser enormemente prudentes".

Y aunque hubiera desparecido el problema sanitario, "que no lo ha hecho", hay un problema económico que será "extraordinario" y "tendremos que actuar como lo estamos haciendo todos".

Al respecto, ha valorado la "actitud conciliadora" de todos los grupos a la hora de elaborar el plan de choque y ha confiando en poder decir lo mismo en su ejecución. "Para eso tenemos que estar todos", ha subrayado.

PSOE

En cuanto a la valoración del PSOE del primer año de legislatura con Cs en el equipo de Gobierno, Ceruti ha dicho que sus críticas "obviamente no son verdad" porque, en su opinión, "las cosas han cambiado mucho" ya que antes de Cs la "tónica general" era el "'yo me lo guiso yo me lo como'" del equipo de Gobierno del PP.

En su opinión, las críticas socialistas obedecen a "aquello en que se está convirtiendo la política, más en declaraciones para mantener la tensión del espectáculo que en valorar objetivamente los hechos".

Ceruti ha subrayado que Cs pactó para estar en el Gobierno y "hacer lo que habíamos prometido a los ciudadanos; y lo estamos haciendo contra viento y marea" si bien es "complicado" tras 40 años de gobierno "de los mismos". "Pero estamos avanzando", ha asegurado.

En este sentido se ha referido a la "notable" parálisis que se ha producido por la pandemia pero que no ha impedido acelerar procedimientos.

Igualmente ha rechazado las críticas en materia de deportes, área responsabilidad de la concejala de Cs María Luisa Sanjuán, cuyo balance de gestión ha sido "notablemente positivo" para Ceruti, que ha puesto como ejemplo su actuación frente al problema del rugby.

PGOU

Respecto a las críticas socialistas sobre "dejadez" en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el portavoz de Cs, responsable también de Urbanismo, las ha rechazado porque "estamos avanzando conforme al calendario comprometido", ha afirmado.

"Decir que ha habido dejadez cuando desde el primer día planteamos la participación ciudadana; cuando hemos estado tres meses parados sin posibilidad ninguna de participación esencial para ese procedimiento, quiere decir que estamos cumpliendo con mucha valentía".

En este sentido, Ceruti ha concretado que su compromiso de tener las conclusiones el primer año no se cumplirá por el parón de los tres meses, pero ha subrayado que el proceso de participación ciudadana se va a ejecutar "de manera inmediata".

De hecho ha avanzado que "en breve" se darán a conocer las fechas de actuación con la intención de cumplir el calendario previsto más los tres meses de retraso de la participación pública.

Por otra parte, el portavoz de Cs ha advertido que detrás de este proceso hay un "debate ideológico" entre los partidarios de aprobar el PGOU "a toda prisa" y quienes como Ciudadanos consideran la participación "parte esencial del plan".

Una participación que Cs va a impulsar "porque prometimos a los ciudadanos que el Plan General sería su plan general" y "quien dice que esto retrasa, simplemente no está entendiendo la esencia del nuevo plan", ha remarcado, así como que la participación pública es "irrenunciable".

Ceruti aspira a tener un nuevo PGOU "en el mínimo plazo que nos permita la ley, que hace enormemente difícil la tramitación urbanística" y a hacer "un buen Plan General" que "dentro de 30 años alguien diga que por fin se hizo pensando en los ciudadanos".

MINIZOO

Finalmente, sobre el debate respecto al minizoo de la Magdalena, cuyo cierre han pedido PSOE y PRC, Ceruti ha vuelto a defender un debate sobre lo adecuado o no de su modelo, que "necesita calma" pues "no podemos legislar a la voz más alta del más radical".

En este sentido, ha censurado que se han producido "ataques personales deseando la muerte de algún político" por parte de "posturas radicales que deben excluirse del debate".

Según Ceruti, las propuestas de regionalistas y socialistas "coinciden" con las de Cs de "valorar lo que hay y determinar posibles alternativas". Además, los naranjas apuestan por una negociación previa antes que "llevarlo directamente al Pleno pretendiendo que se adopten medidas sobre ello".

Ciudadanos propondrá que se convoque una comisión con el veterinario y "personas que pudieran orientar sobre los requisitos actuales y por qué no sería adecuado el sistema del minizoo", y será entonces cuando habrá que decidir y no antes, "a golpe ni de amenazas ni de radicalidades, simplemente con sentido común". "A lo mejor el resultado es el mismo, pero no estará contaminado", ha concluido.