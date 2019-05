Cs promete un plan oncológico con asistencia psicosocial a pacientes y familias

Publicado 06/05/2019 13:07:55 CET

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Cantabria se ha comprometido a desarrollar, si llega a formar parte del próximo Gobierno regional, un plan oncológico que además de la asistencia en sí incluya atención psicosocial tanto para el paciente como para sus familiares, con el objetivo de que "puedan transitar por esta dura enfermedad con muchísima más garantía y facilidad".

Así se lo ha traslado el portavoz autonómico y candidato a la Presidencia del partido naranja, Félix Álvarez, al equipo directivo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la Comunidad, encuentro en el que también ha participado Rubén Gómez, diputado electo en el Congreso.

"Desde Ciudadanos nos comprometemos, cuando lleguemos al Gobierno, a desarrollar un plan oncológico para conseguir que además de la parte asistencial", ha dicho Álvarez, "haya asistencia psicosocial", con la idea de que enfermos y familiares "puedan transitar por esta dura enfermedad con muchísima más garantía y facilidad".

En este sentido, ha apuntado que la parte asistencial está "bien cubierta" en el Hospital Valdecilla, que cuenta con una sección de oncología que es "de las más envidiadas de toda España".

No obstante, el portavoz y candidato del partido naranja, ha considerado que pacientes y allegados precisan una ayuda psicosocial que "no dispensa la administración", pero sí la AECC, que "cubre lagunas" a las que no llegan "los poderes públicos" y realiza una labor "tremendamente importante" e incluso impagable", ha concluido.