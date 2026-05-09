CSIF denuncia que dos funcionarios del Dueso han sido agredidos por un interno y pide su aislamiento

Archivo - Penal de El Dueso en Santoña.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF Cantabria en el centro penitenciario de El Dueso de Santoña ha denunciado que dos funcionarios han sido agredidos este viernes por un interno y ha reclamado a la dirección la adopción "inmediata" de medidas regimentales y disciplinarias para garantizar la seguridad de la plantilla.

Según ha informado este sábado en un comunicado, los hechos se produjeron tras un cacheo y requisa en una celda del Departamento 1, cuando el interno comenzó a "amenazar, insultar y agredir físicamente a varios trabajadores".

La situación, ha relatado el sindicato, continuó durante el traslado del recluso al módulo de aislamiento, donde se produjeron "nuevos episodios violentos que alteraron gravemente la convivencia y el normal funcionamiento del centro penitenciario".

Como consecuencia de la agresión, ha indicado que los dos funcionarios tuvieron que recibir asistencia hospitalaria por diversas lesiones, permaneciendo uno de ellos actualmente de baja médica. Un tercer trabajador logró esquivar un golpe y resultó ileso.

Desde CSIF han criticado que, "pese a la gravedad de los hechos", el interno regresara posteriormente a su módulo "sin que se le aplicara ninguna medida regimental", una decisión que consideran "incomprensible" y que, a su juicio, transmite "una sensación de impunidad" dentro del centro.

"Este tipo de actuaciones deterioran la autoridad de los trabajadores penitenciarios y aumentan la sensación de inseguridad entre la plantilla", han aseverado desde la organización sindical, que asimismo han advertido de "un incremento de la conflictividad en los últimos meses coincidiendo con cambios organizativos y movimientos de personal derivados del concurso de traslados en Instituciones Penitenciarias".

Ante esta situación, ha exigido que el interno permanezca de forma inmediata en aislamiento al amparo del artículo 75.1 del Reglamento Penitenciario, la convocatoria urgente de una Junta de Tratamiento Extraordinaria para estudiar una propuesta de regresión de grado y su traslado inmediato a otro centro penitenciario.

Además, ha insistido en que "la seguridad de los trabajadores debe ser una prioridad absoluta" y ha reclamado una respuesta "contundente y ejemplar" frente a cualquier agresión o amenaza contra empleados públicos en el ámbito penitenciario.