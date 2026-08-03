CSIF lleva a la Inspección de Trabajo la "falta" de medios de protección de la Policía de Santander

Imagen de recurso de la Policía Local de Santander.- Archivo - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado ante la Inspección de Trabajo los "graves incumplimientos" del Ayuntamiento de Santander en materia de prevención de riesgos laborales que afectan a la Policía Local y que, según el sindicato, "comprometen la seguridad de los agentes en el ejercicio de sus funciones".

CSIF cumple así con su advertencia, tras registrar un escrito en el Consistorio en el que denunciaba la "falta" de equipos de protección individuales (EPIs) para los policías locales de Santander, como cascos antidisturbios y chalecos antibalas y reflectantes, y la asignación de servicios unipersonales durante la festividad de la Semana Grande, y exigía adoptar medidas de seguridad.

El delegado de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF considera "inaceptable" que, pese a los reiterados escritos y advertencias trasladados durante los últimos meses, el Ayuntamiento "continúe sin garantizar una dotación suficiente de EPIs, incumpliendo su obligación legal de proteger a los trabajadores frente a los riesgos inherentes a la actividad policial", ha indicado este lunes en nota de prensa.

Ha criticado la "pasividad" del Ayuntamiento ante una situación que, "lejos de adoptar medidas correctoras, ha permitido que las carencias se prolonguen en el tiempo, manteniendo incluso equipos de protección cuya vida útil ya habría expirado, con la consiguiente incertidumbre sobre su eficacia".

El sindicato ha señalado que la incorporación de nuevos agentes "no ha venido acompañada de la correspondiente planificación para dotarles del material necesario", una circunstancia que evidencia, a su juicio, una gestión "deficiente" de los recursos y una "absoluta falta de previsión" por parte del equipo de Gobierno municipal (PP).

La denuncia también pone el foco en la organización de los servicios durante eventos de gran afluencia de público, como las fiestas de Santander, en especial el chupinazo, o los partidos del Racing.

Según CSIF, el Ayuntamiento "continúa asignando servicios unipersonales en este tipo de dispositivos, obligando a los agentes a prestar servicio en solitario en situaciones de especial riesgo, sin el apoyo inmediato de otro compañero y, en ocasiones, sin los medios de protección exigibles".

La organización sindical asegura que esta práctica "vulnera" tanto la legislación de prevención de riesgos laborales como la normativa autonómica que regula las condiciones de prestación del servicio de las policías locales de Cantabria, que establece que los servicios unipersonales "deben ser excepcionales y estar debidamente justificados".

Ante estos hechos, CSIF Cantabria ha solicitado a la Inspección de Trabajo la apertura de una investigación y la realización de una visita inspectora para comprobar las condiciones reales en las que desarrolla su labor la Policía Local de Santander.

Asimismo, reclama que se requiera al Ayuntamiento la adopción inmediata de medidas que garanticen la seguridad de toda la plantilla, mediante la dotación completa de chalecos antibalas individuales, cascos antidisturbios y chalecos reflectantes adecuados, la eliminación de los servicios unipersonales en eventos de riesgo y la actualización de la evaluación de riesgos laborales, incluyendo los "riesgos psicosociales derivados de estas deficiencias".

Finalmente, la organización sindical ha avanzado que seguirá utilizando "todos los instrumentos legales a su alcance" para exigir al Ayuntamiento de Santander el cumplimiento de sus obligaciones y garantizar unas condiciones de trabajo dignas y seguras para los agentes de la Policía Local.