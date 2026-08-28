CSIF urge medidas para garantizar la seguridad en El Dueso y evitar hechos "más graves"

Archivo - Inauguración de la reforma integral del centro penitenciario de El Dueso, a 20 de marzo de 2025, en Santoña, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF Cantabria reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que actúe de forma "inmediata" en el centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, y habilite medidas para garantizar la seguridad antes de que haya que "lamentar consecuencias todavía más graves".

Se refiere así la formación a los últimos incidentes y altercados "violentos" en la cárcel, como tres peleas registradas un mismo día esta semana, entre ellas una multitudinaria entre presos españoles y magrebíes que requirió la intervención de funcionarios.

Ante esto, CSIF pide a Instituciones Penitenciarias que ahbilite mecanismos efectivos de separación interior de la prisión, que revise la política de destino y traslado de internos, refuerce la plantilla de funcionarios y cubra las plazas médicas necesarias.

En este sentido, indica que El Dueso cuenta con siete plazas sanitarias pero solo dispone de "un médico autorizado a tiempo parcial", con una presencia aproximada de cuatro horas durante los días laborables, y sin cobertura presencial durante las noches ni los fines de semana, ni "adecuada" para las urgencias que puedan surgir.

"El Dueso puede ser un referente en formación, tratamiento, reinserción y oportunidades para los internos, pero para que todo eso sea posible primero hay que garantizar la seguridad", señala el sindicato.

En este sentido, advierte de que los funcionarios "no pueden seguir haciendo frente a situaciones cada vez más graves sin espacios adecuados para separar a los internos ni medios sanitarios suficientes".

Por lo anterior, exige a Instituciones Penitenciarias que "deje de posponer la solución a un problema que ya había sido comunicado formalmente y actúe". Se refiere así a la advertencia, a mediados de este mes a la dirección del centro y a la Secretaría General, de la "imposibilidad de realizar una adecuada separación interior de los internos", debido a las características del centro y a la falta de espacios adecuados para ello.

"A diferencia de los centros penitenciarios de estructura modular, donde un interno conflictivo puede ser separado y trasladado inmediatamente a otra unidad, El Dueso concentra a internos con perfiles muy diferentes y carece de módulos suficientes para realizar una clasificación interior efectiva".

Incluso, añade CSIF, el módulo de ingresos, que tiene carácter "provisional" y no está diseñado para "residencia permanente", se está utilizando para "intentar paliar esta carencia", pues cuando se registra una pelea "no tenemos dónde separar a los internos".

"El problema no es solo sofocar el incidente, sino qué hacemos después con los implicados para evitar que vuelva a ocurrir", avisan. "No se puede esperar a que ocurra una desgracia para actuar", remachan para terminar desde CSIF.