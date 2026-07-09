Cuatro detenidos por dos hurtos en una playa de Santander

Policía Nacional en Santander - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes como presuntos autores de dos hurtos cometidos en una playa de Santander el domingo 5 de julio.

El 091 recibió la llamada de una joven que informaba que, mientras se estaba bañando, varios individuos habían robado sus pertenencias, que había dejado en la arena. Los sujetos se fueron corriendo del lugar, pero la chica facilitó su descripción, así como la de los efectos que le habían sustraído.

Los agentes acudieron a la playa y localizaron, cerca del lugar del robo, a dos jóvenes con mochilas que coincidían con la descripción aportada por la chica, por lo que fueron identificados y chaeados. Además, comprobaron que en las mochilas llevaban diversos efectos que no eran suyos, según manifestaron.

De forma simultánea y en la misma zona del suceso, una dotación policial observó a otros dos jóvenes, cuya descripción coincidía con la facilitada por el centro de mando, por lo que trataron de interceptarles. Al percatarse, salieron huyendo, mientras uno de ellos entregaba una riñonera al otro, quien inmediatamente la tiró al suelo.

Los policías corrieron hasta alcanzarles y recuperaron la riñonera. Fueron identificados y comprobaron los objetos que llevaban, incluida la riñonera, que dijeron que no era suya como tampoco su contenido.

Durante la intervención, se acercó a los agentes una mujer que dijo que le habían sustraído un neceser que contenía unos auriculares valorados en 250 euros, así como las llaves de un vehículo, las del domicilio y del trabajo.

Paralelamente, agentes de la Unidad de Caballería que patrullaban la zona localizaron a un hombre que había sido testigo de cómo uno de los individuos interceptados por los agentes había sustraído un bolso del interior de una mochila de una chica, que resultó ser la mujer a la que le habían robado los auriculares y los juegos de llaves.

Posteriormente, otra mujer contactó con 091 porque había sido víctima de un hurto, en el mismo lugar, de una riñonera que contenía un teléfono móvil y varios efectos personales. Se le informó que había varias dotaciones de Policía Nacional en la zona y que habían recuperado varios objetos supuestamente sustraídos.

La víctima se acercó al lugar y reconoció como suya la riñonera que había tirado uno de los jóvenes durante la huida. Pudo recuperar todos los efectos salvo una cartera con su documentación, que no fue localizada.

Los agentes detuvieron a los cuatro jóvenes como presuntos autores de delitos de hurto y fueron trasladados a dependencias policiales para las diligencias. Pasaron a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.

Las dos mujeres acudieron posteriormente a comisaría para formular las correspondientes denuncias.