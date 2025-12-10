Cuatro heridos en una colisión en Marqués de la Hermida

Zona donde se produjo el accidente - EUROPA PRESS

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas resultaron heridas anoche en una colisión entre dos turismos en la calle Marqués de la Hermida de la capital cántabra, dos de las cuales tuvieron que ser trasladadas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

La colisión se produjo a las 21.40 horas del martes en la confluencia entre Marqués de la Hermida y la calle Armada Española.

En el choque resultaron heridos los conductores de ambos vehículos --una mujer de 24 años y un hombre de 33-- así como los dos pasajeros de ambos coches, de 24 y 32.

Todos ellos fueron atendidos por una ambulancia del 061, que únicamente trasladó a Valdecilla a la conductora y al pasajero del primer vehículo.

Los otros dos heridos manifestaron su intención de acudir por sus propios medios a un centro sanitario para ser atendidos.