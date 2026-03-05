Cuatro identificados por el hurto de bisutería en varios comercios del centro de Santander

Archivo - Policías Locales de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha identificado el pasado lunes a cuatro personas por el hurto de varios objetos de bisutería en varios comercios del centro de Santander.

Según ha informado este jueves el citado cuerpo, tras recibir un aviso sobre las 18.30 horas de la encargada de un comercio situado en la calle Jesús de Monasterio, los agentes localizaron e identificaron a un hombre de 48 años y a tres mujeres, de 36, 51 y 57, como presuntos autores, poco antes, del hurto de varios objetos de bisutería.

Los policías se incautaron de otras piezas que llevaban, sustraídas en diferentes comercios de la calles Burgos y Los Escalantes, por lo que han instruido diligencias judiciales.