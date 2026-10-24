El cuenta cuentos 'Pequeña mostruo' llegará en la semana no lectiva a las bibliotecas de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, a través de la Red de Bibliotecas Municipales, ha organizado una nueva propuesta de dinamización de la lectura dirigida al público infantil que se desarrollará del 2 al 5 de noviembre, coincidiendo con la semana no lectiva, en diferentes bibliotecas de la ciudad.

Así, esta iniciativa, enmarcada en el programa 'Un cuento y algo más', ofrecerá a los más pequeños la posibilidad de disfrutar de 'Pequeña monstruo', una actividad de narración oral basada en el álbum ilustrado de Bea Alex y que estará impartida por Mónica López.

En concreto, esta actividad se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas, con dos sesiones diarias, una de mañana, a las 11.30 horas, y otra de tarde, a las 18.00 horas.

El lunes 2 de noviembre, las sesiones tendrán lugar en la Biblioteca de Cueto, a las 11.30 horas, y en la Biblioteca de Jado, a las 18.00 horas; mientras que el martes 3 llegará a la Biblioteca de Ateca en horario de mañana y a la Biblioteca María Luisa en horario de tarde.

Ya el miércoles 4, los encuentros se celebrarán en la Biblioteca de Cazoña, a las 11.30 horas, y en la Biblioteca de Nueva Montaña, a las 18.00 horas.

Finalmente, el jueves 5, la programación concluirá con una sesión matinal en la Biblioteca de Madrazo y otra vespertina en la Biblioteca Municipal.

Cada sesión tendrá una duración aproximada de 60 minutos y contará con plazas limitadas para favorecer la participación de los asistentes. La inscripción previa ha de realizarse a través del teléfono 942 20 31 23 o del correo electrónico animacion.rbms@santander.es.

La propuesta está dirigida a niños de entre 5 y 10 años y tiene como objetivo fomentar el interés por los libros y la lectura desde edades tempranas, utilizando los cuentos como herramienta para estimular la imaginación, la creatividad y la curiosidad.

En nota de prensa, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha recordado que las actividades de animación lectora en la red municipal constituyen una herramienta para favorecer el contacto de los menores con los libros y contribuir a que incorporen la lectura a sus hábitos cotidianos.