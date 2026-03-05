El cuerpo hallado en El Bocal es el de la joven de Guadalajara desaparecida al hundirse la pasarela

Equipos de rescate y servicios de emergencias trabajan en El Bocal - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo hallado este jueves en la zona de El Bocal de Santander es el de la joven de 20 años, E.S.P, vecina de Guadalajara, que estaba desaparecida desde el martes, cuando colapsó la pasarela de El Bocal mientras la atravesaba con otros seis compañeros del CIFP La Granja, cinco de los cuales fallecieron mientras una sigue ingresada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, que, en redes sociales, ha publicado un mensaje en el que se podía leer "Recuperado el cuerpo de Elena. Todo su cariño para su familia y amistades".

Ha sido un GEO de la Policía Nacional el que ha localizado el cuerpo, cuyo hallazgo ha sido confirmado poco antes de las 13.30 horas por la Delegación del Gobierno, que explicó que en estos momentos se trabaja en la recuperación del cuerpo para su posterior identificación.