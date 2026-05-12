Cultura celebra el Día Internacional de los Museos con un amplio programa de actividades y entrada gratuita

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SANTANDER 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado un amplio programa de actividades con motivo del Día Internacional de los Museos, que se desarrollará entre los días 16 y 23 de mayo, en los principales museos de la comunidad, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades y con entrada gratuita.

El consejero, Luis Martínez Abad, ha destacado que, esta programación, alineada con el lema internacional de este año, 'Museos uniendo un mundo dividido', refuerza la idea de los museos como "espacios vivos, abiertos y comprometidos con la sociedad, donde el conocimiento, la creatividad y la memoria colectiva nos ayudan a comprendernos mejor y a construir comunidad".

"Los museos de Cantabria no son solo lugares de conservación, sino auténticos puntos de encuentro intergeneracional, familiar y social. A través de talleres, conferencias y exposiciones queremos invitar a la ciudadanía a participar activamente, a dialogar y a reconocerse en un patrimonio que es de todos", ha subrayado el consejero.

Por otro lado, se ha referido a los grandes proyectos estratégicos que en la actualidad están en ejecución, y que marcarán "un antes y un después" para Santander y para toda Cantabria, ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado que "el nuevo MUPAC no será solo un museo de referencia nacional, sino un espacio capaz de proyectar la extraordinaria riqueza prehistórica de Cantabria al mundo, reforzando nuestra identidad cultural y generando un impacto cultural, educativo y turístico de primer nivel".

A esta actuación, Martínez Abad también ha sumado las obras del Centro Asociado del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente, el proyecto Faro Santander, y el Centro de Arte 'La Lechera' de Torrelavega, "que convertirán a Cantabria en un nodo internacional del arte contemporáneo", en su opinión.

"Hablamos de una oportunidad histórica para situar esta región en el mapa de la creación artística, atraer talento y nuevas miradas, fomentar la presencia de investigadores, y conectar nuestra oferta cultural con las grandes corrientes internacionales", ha concluido.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El Museo Marítimo del Cantábrico, MMC, ha preparado para celebrar este efeméride, un taller infantil llamado 'Las sardinas mágicas del Cantábrico', el 16 y 17 de mayo, de 11.30 a 13.00 y de 16.30 a 18.00 horas.

Dirigido a niños de 5 a 12 años, propone una visita a la sala de acuarios y a la planta de biología como fuente de inspiración para desarrollar posteriormente un trabajo de creación artística con materiales reciclados. La entrada es gratuita y aforo limitado, previa reserva en el teléfono 942 274 962.

El 18 de mayo, en la sala Augusto González Linares, a las 19.00 horas, tendrá lugar una conferencia titulada 'Álvaro de Bazán. Cinco siglos del Almirante invicto', a cargo de Alejandro Ferrer-Dalmau y Socias.

Esta actividad se enmarca en el ciclo 'Hierro y Mar', realizado en colaboración con el Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada, y aborda la figura de uno de los personajes más destacados de la historia naval española.

Por su parte, en el Museo Etnográfico de Cantabria, METCAN, tendrá lugar el 17 y 23 de este mes, de 11.00 a 14.00 horas, el taller 'El Museo que nos une. Donde vive nuestra historia'. Esta propuesta concibe el museo como un espacio de conexión, donde los objetos y relatos compartidos recuerdan lo que une a la comunidad, fomentando valores de convivencia, diversidad, creatividad y sostenibilidad a través del patrimonio etnográfico. Actividad gratuita con reserva previa en el 942 251 347.

Además, esta institución ha organizado una conferencia el día 19 a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Biblioteca Central de Cantabria, impartida por Manuel García Alonso, sobre la 'Tradición oral en San Miguel de Aguayo'. La conferencia celebra la donación al METCAN de un valioso archivo sonoro de los años noventa, que rescata coplas, cuentos, romances y cantares del patrimonio inmaterial.

En el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, se celebrará una yincana familiar los días 16 y 17 de mayo, a las 10.30 y a las 12.00 horas. Dirigida preferentemente a niños a partir de 8 años y sus familias, invita a descubrir el museo a través de enigmas, pistas y retos que ponen en valor el patrimonio material e inmaterial.

Por último, el Museo de la Naturaleza de Cantabria, MUNAT, inaugura la exposición 'En la orilla. El nacimiento de la forma', el 23 de mayo a las 12.00 horas. Se trata de una muestra del escultor José Antonio Andrés Vera que propone una reflexión artística sobre la relación entre naturaleza y forma a través de esculturas en madera, situadas en ese límite simbólico entre el agua y la tierra como espacio de unión y transición.