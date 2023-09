Cultura espera que las obras del MUPAC recuperen un ritmo "continuado" en octubre para poder terminar "en plazo"

SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Eva Guillermina Fernández, ha reiterado que espera que en el mes de octubre se retomen las obras del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) con un ritmo "continuado" para que puedan terminar "en plazo".

Según ha dicho este jueves, la máquina de micropilotar que se necesita para solucionar los problemas estructurales que surgieron al inicio de los trabajos ya ha llegado al solar de Puertochico donde se está construyendo el MUPAC y, una vez que esté lista la tramitación correspondiente, llegará también una hidrofresa.

Con esta maquinaria en el terreno ya se podrá adoptar "el ritmo sin pausa y continuado que deben llevar las obras para poder terminar en el plazo estipulado", algo que la consejera estima que ocurra "a principios de octubre".

Sin embargo, ha preferido no dar una fecha exacta porque todo "depende de la tramitación". "No vamos a traer ninguna máquina que no esté avalada", ha señalado a preguntas de los medios tras una rueda de prensa en la que ha participado para presentar los recientes hallazgos en la cueva de La Garma, piezas que precisamente formarán parte de la colección permanente del nuevo MUPAC.

Fernández explicó a finales del mes pasado que la máquina de micropilotar requiere de un montaje "muy complejo", pero ha señalado que una vez se retome el trabajo "no deberían venir retrasos".

Esta máquina se ha traído después de que la empresa que ejecuta las obras, Dragados, pidiese paralizar las obras tras surgir problemas, algo ante lo que el Gobierno tuvo que aprobar un modificado del proyecto con un sobrecoste de casi 4 millones de euros.