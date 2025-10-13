'Cultura expandida' llega este mes a Puente Viesgo, Bárcena de Pie de Concha y Santa Cruz de Bezana con foto y teatro

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Cultura expandida', organizado por la Consejería de Cultura, llega este mes a Puente Viesgo, Bárcena de Pie de Concha y Santa Cruz de Bezana, con dos propuestas que se centran en la recuperación del patrimonio fotográfico y el teatro.

'Fotos vivas', una propuesta que comenzó el pasado 20 de septiembre en Tudanca, pretende aproximar la fotografía histórica al público y trabajar sobre la conservación de los archivos fotográficos personales que se custodian en los hogares, ya que estos forman parte del patrimonio material e inmaterial que se encuentra oculto y que pertenece al ámbito de la intimidad y son la certificación "de nuestras historias de vida y de nuestras experiencias", según el Gobierno

Coordinado por Araceli Cavada, gestora de Patrimonio Histórico Fotográfico y documentalista, se celebrará los viernes 17 y 24 en la sede 'Movimiento Cultural' en Iguña, Bárcena de Pie de Concha, y en la localidad de Hijas, Puente Viesgo, en la biblioteca 'Hermilio Alcalde del Río', los miércoles 22 y 29 de octubre, y 5 de noviembre.

Por su parte, el taller, 'Experiencia teatral de poesía interpretativa', que se inició el 24 de septiembre en Ramales de la Victoria, recala en el Centro Cívico de Santa Cruz de Bezana el viernes 17 de octubre, y en la sala Ulapé, en Astillero, el 6 de noviembre.

Se trata de una propuesta de Ulapé Cultural Experience, con el objetivo es fomentar el talento y dinamizar la actividad artística del sector con una propuesta eminentemente experimental y práctica, dirigida sobre todo a personas jóvenes, adultas y de la tercera edad, quienes por juventud o por madurez no han tenido contacto con el mundo interpretativo poético, a los que ofrece la ocasión de alcanzar y manifestar emociones contenidas y compartidas.

El programa 'Cultura Expandida' nace con la vocación de apoyar a las personas y entidades profesionales del ámbito cultural de la región con el objetivo de poder facilitar su contribución y colaboración al sector.

El propósito es promover la participación de agentes profesionales en las políticas culturales de Cantabria, donde sigue siendo necesario un impulso, poder ofrecer un espacio de reflexión, y generar un programa que se utilice como instrumento de participación en diferentes convocatorias, diversificando las mismas a lo largo de la región.

Se trata de nueve propuestas diversificadas en 40 jornadas, de acceso gratuito y ubicadas en 29 espacios diferentes de la región, con el objetivo de descentralizar la programación cultural creando así una oferta abierta y extensiva.