Cultura ofrece este fin de semana un taller sobre cerámica antigua en el MUPAC

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha convocado este fin de semana, 26 y 27 de septiembre, en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, una nueva recreación histórica para niños de 8 a 16 años centrada en el trabajo de la cerámica antigua y su significado en su contexto cultural.

En este taller los participantes realizarán una cajita celtibérica modelada a mano en arcilla, inspirada en un ejemplar hallado en el yacimiento de Camesa-Rebolledo.

A través del modelado manual y la decoración por incisión, se reproducirán motivos geométricos característicos de la tradición prerromana.

La actividad incluye una breve explicación histórica sobre el contexto cultural y simbólico de estas piezas. Se abordarán sus posibles funciones, interpretadas como pebeteros o incensarios rituales.

La Consejería ha explicado que, de este modo, el taller fomenta el aprendizaje experimental y el contacto directo con las técnicas cerámicas antiguas.

Los talleres se llevarán a cabo en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas. El aforo es limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa llamando al teléfono 942 209 922 desde el martes 22, en horario de apertura del museo. La actividad es totalmente gratuita.